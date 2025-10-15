Netanyahu përballet me gjyqin për korrupsion mes thirrjeve për falje nga aleatët politikë

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, u paraqit sot para Gjykatës së Qarkut në Tel Aviv për të dëshmuar në gjyqin e tij për korrupsion pas një ndërprerjeje njëmujore, thanë mediat lokale.
Gjyqi ndaj Netanyahut ishte pezulluar për shkak të festave hebraike dhe udhëtimit të tij në New York për sesionin e 80-të të Asamblesë së Përgjithshme të OKB-së. Transmetuesi publik izraelit KAN tha se ministrat dhe anëtarët e Knessetit nga Partia Likud e Netanyahut morën pjesë në seancën gjyqësore për ta mbështetur kryeministrin.
Netanyahu u largua nga salla e gjyqit për një kohë pasi mori një zarf nga një prej ndihmësve të tij, shtoi media.
Gjatë një fjalimi në parlamentin izraelit të hënën, presidenti i ShBA-së Donald Trump i kërkoi homologut të tij izraelit, Isaac Herzog, të jepte një falje për Netanyahun në gjyqin e tij për korrupsion.
Sipas ligjit izraelit, presidenti mban autoritetin për të falur kriminelët ose për të ndryshuar dënimet e tyre bazuar në informacionin ose opinionet e nevojshme nga autoritetet përkatëse, siç janë ministrat e drejtësisë ose të mbrojtjes.
Ministri izraelit i Drejtësisë, Yariv Levin, nga Partia Likud e Netanyahut, shprehu mbështetjen e tij për faljen e kryeministrit të mërkurën në mëngjes, sipas “Yedioth Ahronoth”. Levin tha se gjyqi i kryeministrit “nuk duhej të kishte filluar kurrë dhe ekzistenca e tij është në kundërshtim me drejtësinë dhe interesat e shtetit”.
Ministri i Arsimit i krahut të djathtë, Yoav Kisch, nga Partia Likud, gjithashtu bëri thirrje në llogarinë e tij X për anulimin e gjyqit, duke përmendur “sfida serioze të sigurisë dhe kërcënime ekzistenciale” me të cilat përballet Izraeli.
Në janar, Netanyahu filloi seancat e marrjes në pyetje në lidhje me akuzat në rastet e përcaktuara 1000, 2000 dhe 4000, të cilat ai i mohon të gjitha. Rasti 1000 përfshin Netanyahun dhe familjen e tij që marrin dhurata të shtrenjta nga biznesmenë të pasur në këmbim të favoreve.
Rasti 2000 ka të bëjë me negociatat e dyshuara me Arnon Mozes, botuesin e të përditshmes izraelite “Yedioth Ahronoth”, për të fituar mbulim pozitiv mediatik.
Rasti 4000, i konsideruar si më seriozi, përfshin ofrimin e lehtësimit për Shaul Elovitch, ish-pronarin e faqes së lajmeve Walla dhe një kompanie telekomunikacioni, Bezeq, në këmbim të mbulimit të favorshëm mediatik.
Netanyahu, ndaj të cilit gjyqi filloi më 24 maj 2020, është udhëheqësi i parë izraelit në detyrë që del në bankën e të akuzuarve si i pandehur penal në historinë e vendit.
Ai gjithashtu përballet me akuza për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit, me Gjykatën Ndërkombëtare Penale që lëshoi urdhër-arreste për të dhe ish-ministrin e Mbrojtjes Yoav Gallant në nëntor 2024 për mizoritë në Rripin e Gazës, ku gati 68 mijë palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë që nga tetori 2023.