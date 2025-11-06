Netanyahu rizgjidhet udhëheqës i Partisë Likud, gati të kandidojë në zgjedhjet e ardhshme në Izrael

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu u rizgjodh sot lider i Partisë së djathtë Likud, duke u nominuar si kandidat i partisë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare, transmeton Anadolu.
Sipas Kanalit 14 izraelit, Netanyahu u rizgjodh pa kundërshtar gjatë një takimi të Komisionit të Zgjedhjeve dhe Mbikëqyrjes të partisë në Tel Aviv.
Sipas rregullores së partisë, një kandidat zgjidhet automatikisht kur paraqitet vetëm një nominim, pa qenë nevoja për votim.
Zgjedhjet e ardhshme në Izrael janë planifikuar të mbahen më 27 tetor 2026.
Netanyahu ka udhëhequr disa qeveri izraelite që nga hera e parë kur mori detyrën në vitin 1996.
Vendimi i së enjtes sinjalizon synimin e Netanyahut për të kandiduar sërish, pavarësisht akuzave për korrupsion që vazhdojnë ndaj tij.
Ligji izraelit nuk kërkon dorëheqjen e tij, përveç nëse dënohet nga Gjykata e Lartë.