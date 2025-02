Netanyahu shtyn dërgimin e negociatorëve në Katar për bisedimet e armëpushimit deri në takimin me Trumpin

Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka vendosur të shtyjë dërgimin e ekipit të tij negociues në Katar për bisedime mbi fazën e dytë të marrëveshjes së armëpushimit të Gazës deri në takimin e tij me presidentin amerikan Donald Trump të martën, thanë mediat izraelite, transmeton Anadolu.

Netanyahu fluturoi sot për në Washington për bisedime me Trumpin.

Negociatat ishin planifikuar të fillonin në Doha të hënën, por Netanyahu vendosi të shtyjë dërgimin e ekipit të tij negociator derisa të takohet me presidentin amerikan.

Faqja izraelite e lajmeve Walla, duke cituar zyrtarë izraelitë të paidentifikuar, tha se Netanyahu “dëshiron të presë deri në takimin e tij me Trumpin për të vlerësuar qëndrimin e tij mbi fazën e dytë të marrëveshjes dhe nëse ai mund të arrijë mirëkuptim me të”.

“Diskutimet serioze për fazën e dytë nuk do të fillojnë deri pas bisedimeve të Netanyahut me Trumpin. Asgjë e rëndësishme nuk do të ndodhë para kësaj”, ka thënë një zyrtar i lartë izraelit.

Në deklaratat para nisjes në aeroportin Ben Gurion, Netanyahu e quajti takimin e tij me Trumpin “një dëshmi për forcën e aleancës izraelito-amerikane”.

Netanyahu ishte planifikuar të takohej me ekipin e tij negociator të shtunën, por ai e anuloi takimin në momentin e fundit, tha Walla.

Në vend të kësaj, kryeministri izraelit dërgoi sekretarin e tij ushtarak, gjeneralmajor Romen Gofman, për të informuar ekipin se ata nuk do të udhëtonin në Katar në këtë fazë.

Vendimi, i marrë në mënyrë të njëanshme nga Netanyahu, nuk është diskutuar me negociatorët, tha transmetuesi izraelit.

Në fillim të kësaj jave, Netanyahu informoi ekipin negociator se bisedimet për fazën e dytë do të drejtohen nga ministri i Çështjeve Strategjike Ron Dermer.

Sipas Walla-s, masa, ka thënë ai, ishte e nevojshme pasi “këto negociata janë politike dhe strategjike, duke u fokusuar në të ardhmen e pasluftës së Gazës”.

Më 19 janar, hyri në fuqi faza e parë gjashtëjavore e marrëveshjes së armëpushimit dhe e shkëmbimit të të burgosurve midis Hamasit dhe Izraelit, duke ndalur luftën gjenocidale të Tel Avivit që ka vrarë afro 47.500 njerëz dhe ka plagosur më shumë se 111.500 të tjerë që nga tetori i vitit 2023.

Gjykata Ndërkombëtare Penale lëshoi ​​urdhra arresti në nëntor të vitit të kaluar për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.

Izraeli gjithashtu përballet me një çështje gjenocidi në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë për luftën e tij në enklavë.