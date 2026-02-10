Netanyahu thotë se do t’i paraqesë Trumpit “vizionin e Izraelit” mbi bisedimet me Iranin gjatë vizitës në SHBA

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha se do të paraqesë vizionin e Izraelit për negociatat me Iranin gjatë një takimi të pritur me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, në Shtëpinë e Bardhë, transmeton Anadolu.
Duke folur me gazetarët para se të nisej nga Aeroporti Ben Gurion në Tel Aviv në rrugën për në Washington, Netanyahu e përshkroi marrëdhënien e Izraelit me SHBA-në si “të jashtëzakonshme dhe të pashembullt në historinë tonë”.
Duke përshkruar agjendën, Netanyahu tha se bisedimet e tij me Trumpin do të mbulojnë Gazën dhe çështjet rajonale, por do të përqendrohen kryesisht në negociatat midis Washingtonit dhe Teheranit.
“Do t’i paraqes presidentit vizionin tonë për parimet e negociatave”, tha Netanyahu.
Ai pretendoi se qasja e Izraelit pasqyron “parime të rëndësishme jo vetëm për Izraelin, por për të gjithë ata që kërkojnë paqe dhe siguri në Lindjen e Mesme”.
Kanali 12 i Izraelit raportoi se Netanyahu udhëtoi për në Uashington të martën pasdite për një takim urgjent me presidentin e SHBA-së.
Kanali tha se vizita është e shkurtër dhe do të zgjasë tre ditë, me Netanyahun që do të kthehet në Izrael të enjten.
Takimi do të jetë i shtati midis Trumpit dhe Netanyahut që nga fillimi i mandatit të dytë të presidentit të SHBA-së në fillim të vitit të kaluar. Pesë nga takimet e tyre u mbajtën në SHBA dhe një në Izrael.
Netanyahu kishte planifikuar të vizitonte SHBA-në më 18 shkurt, por e shtyu udhëtimin me një javë më vonë në një përpjekje për të ndikuar në negociatat midis Washingtonit dhe Teheranit, sipas mediave izraelite.
Trump e përshkroi raundin e parë të bisedimeve indirekte midis SHBA-së dhe Iranit në Muscat të premten si “shumë të mirë”, duke thënë se Teherani tregoi fuqishëm dëshirën e tij për të arritur një marrëveshje të re dhe se të dyja palët planifikojnë të takohen përsëri javën e ardhshme.
Irani thotë se administrata amerikane dhe Izraeli shpikin pretekste për ndërhyrje ushtarake dhe ndryshim regjimi, duke paralajmëruar se do t’i përgjigjet çdo sulmi ushtarak, edhe nëse është i kufizuar, dhe duke këmbëngulur në heqjen e sanksioneve ekonomike perëndimore në këmbim të kufizimeve në programin e tij bërthamor.
Pasurimi i uraniumit mbetet një pikë qendrore e mosmarrëveshjes, me Iranin që kërkon lehtësim të sanksioneve në këmbim të kufizimit të aktiviteteve të tij bërthamore.
SHBA-të, në të kundërt, po kërkojnë që Irani të ndalojë plotësisht pasurimin e uraniumit dhe të transferojë uraniumin e pasuruar shumë jashtë vendit.
Washingtoni është përpjekur gjithashtu të përfshijë në negociata programin raketor të Iranit dhe mbështetjen e tij për grupet e armatosura në rajon, por Teherani ka thënë vazhdimisht se nuk do të negociojë çështje përtej programit të tij bërthamor.