Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Netanyahu thotë se do t’i paraqesë Trumpit “vizionin e Izraelit” mbi bisedimet...

Netanyahu thotë se do t’i paraqesë Trumpit “vizionin e Izraelit” mbi bisedimet me Iranin gjatë vizitës në SHBA

Kryeministri izraelit, Benjamin Netanyahu, tha se do të paraqesë vizionin e Izraelit për negociatat me Iranin gjatë një takimi të pritur me Presidentin e SHBA-së, Donald Trump, në Shtëpinë e Bardhë, transmeton Anadolu.

Duke folur me gazetarët para se të nisej nga Aeroporti Ben Gurion në Tel Aviv në rrugën për në Washington, Netanyahu e përshkroi marrëdhënien e Izraelit me SHBA-në si “të jashtëzakonshme dhe të pashembullt në historinë tonë”.

Duke përshkruar agjendën, Netanyahu tha se bisedimet e tij me Trumpin do të mbulojnë Gazën dhe çështjet rajonale, por do të përqendrohen kryesisht në negociatat midis Washingtonit dhe Teheranit.

“Do t’i paraqes presidentit vizionin tonë për parimet e negociatave”, tha Netanyahu.

Ai pretendoi se qasja e Izraelit pasqyron “parime të rëndësishme jo vetëm për Izraelin, por për të gjithë ata që kërkojnë paqe dhe siguri në Lindjen e Mesme”.

Kanali 12 i Izraelit raportoi se Netanyahu udhëtoi për në Uashington të martën pasdite për një takim urgjent me presidentin e SHBA-së.

Kanali tha se vizita është e shkurtër dhe do të zgjasë tre ditë, me Netanyahun që do të kthehet në Izrael të enjten.

Takimi do të jetë i shtati midis Trumpit dhe Netanyahut që nga fillimi i mandatit të dytë të presidentit të SHBA-së në fillim të vitit të kaluar. Pesë nga takimet e tyre u mbajtën në SHBA dhe një në Izrael.

Netanyahu kishte planifikuar të vizitonte SHBA-në më 18 shkurt, por e shtyu udhëtimin me një javë më vonë në një përpjekje për të ndikuar në negociatat midis Washingtonit dhe Teheranit, sipas mediave izraelite.

Trump e përshkroi raundin e parë të bisedimeve indirekte midis SHBA-së dhe Iranit në Muscat të premten si “shumë të mirë”, duke thënë se Teherani tregoi fuqishëm dëshirën e tij për të arritur një marrëveshje të re dhe se të dyja palët planifikojnë të takohen përsëri javën e ardhshme.

Irani thotë se administrata amerikane dhe Izraeli shpikin pretekste për ndërhyrje ushtarake dhe ndryshim regjimi, duke paralajmëruar se do t’i përgjigjet çdo sulmi ushtarak, edhe nëse është i kufizuar, dhe duke këmbëngulur në heqjen e sanksioneve ekonomike perëndimore në këmbim të kufizimeve në programin e tij bërthamor.

Pasurimi i uraniumit mbetet një pikë qendrore e mosmarrëveshjes, me Iranin që kërkon lehtësim të sanksioneve në këmbim të kufizimit të aktiviteteve të tij bërthamore.

SHBA-të, në të kundërt, po kërkojnë që Irani të ndalojë plotësisht pasurimin e uraniumit dhe të transferojë uraniumin e pasuruar shumë jashtë vendit.

Washingtoni është përpjekur gjithashtu të përfshijë në negociata programin raketor të Iranit dhe mbështetjen e tij për grupet e armatosura në rajon, por Teherani ka thënë vazhdimisht se nuk do të negociojë çështje përtej programit të tij bërthamor.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI

Të gjitha të drejtat janë të rezervuara © 2005-2024
Facebook Instagram