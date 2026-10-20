Netflix planifikon të shkurtojë 800 vende pune, raporti zbulon ristrukturimin e madh

Gjiganti i transmetimit Netflix po përgatitet për një valë të re pushimesh nga puna, që mund të prekë rreth 5% të punonjësve të kompanisë. Sipas raportimeve, njoftimi mund të bëhet që javën e ardhshme.
Netflix po planifikon një ristrukturim të rëndësishëm të stafit, i cili mund të çojë në eliminimin e rreth 800 vendeve të punës, sipas një raporti të publikuar nga Puck News, që citon burime anonime.
Kompania kishte rreth 16 mijë punonjës me kohë të plotë në fund të vitit 2025. Një shkurtim prej 5% do të përkthehej në humbjen e vendeve të punës për rreth 800 persona. Ende nuk dihet se cilat departamente do të preken më shumë nga kjo masë.
Shkurtime të reja pas valës së vitit 2022
Shkurtimet e fundit të mëdha në Netflix ndodhën në vitin 2022, kur kompania largoi rreth 450 punonjës, pas humbjes së 200 mijë abonentëve gjatë tremujorit të parë të atij viti.
Që atëherë, platforma ka ndërmarrë edhe shkurtime më të vogla, përfshirë largimin e disa dhjetëra punonjësve nga ekipi global i produkteve në fillim të vitit 2026.
Pavarësisht këtyre masave, drejtuesit e kompanisë kanë theksuar se synojnë të përshpejtojnë rritjen e biznesit.
Rritja e të ardhurave dhe sfidat e angazhimit të përdoruesve
Bashkëdrejtori ekzekutiv i Netflix, Ted Sarandos, deklaroi në konferencën Bloomberg Screentime muajin e kaluar se kompania kishte regjistruar rritje dyshifrore të të ardhurave në çdo rajon gjeografik gjatë tremujorit të dytë.
Megjithatë, ai pranoi se ritmi i rritjes nuk është ende në nivelin që kompania dëshiron. Sipas tij, angazhimi i përdoruesve, i matur përmes kohës së shikimit, u rrit me vetëm 2% në gjysmën e parë të vitit 2026, krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar.
Sarandos theksoi gjithashtu se programet dhe eventet e transmetuara drejtpërdrejt përbëjnë rreth 5% të buxhetit të përmbajtjes së Netflix, por gjenerojnë afërsisht 1% të kohës totale të shikimit.
Kur pritet të mësohen detaje të reja?
Netflix raportoi rezultate financiare për tremujorin e dytë në përputhje me pritshmëritë e analistëve të Wall Street, por parashikimi i të ardhurave për tremujorin e tretë rezultoi më i ulët se pritshmëritë, duke ndikuar negativisht në çmimin e aksioneve.
Kompania pritet të publikojë rezultatet financiare për tremujorin e tretë më 20 tetor 2026, pas mbylljes së bursës.
Deri në një njoftim zyrtar, shkurtimet e raportuara të vendeve të punës mbeten një plan i pakonfirmuar publikisht nga Netflix.