Neuralink planifikon prodhim të implanteve të trurit me ‘vëllim të lartë’ deri në vitin 2026, thotë Musk

Kompania e implanteve të trurit e Elon Musk, Neuralink, do të fillojë “prodhimin me vëllim të lartë” të pajisjeve “tru-kompjuter” dhe do të kalojë në një procedurë kirurgjikale tërësisht të automatizuar në vitin 2026, tha Musk në një postim në platformën e mediave sociale X të mërkurën.
Implanti është projektuar për të ndihmuar njerëzit me probleme të tilla si dëmtimi i palcës kurrizore.
Pacienti i parë e ka përdorur atë për të luajtur videolojëra, për të shfletuar internetin, për të postuar në mediat sociale dhe për të lëvizur kursorin në një laptop.
Kompania filloi provat njerëzore të implantit të saj të trurit në vitin 2024, pasi adresoi shqetësimet e sigurisë të ngritura nga Administrata Amerikane e Ushqimit dhe Barnave, e cila fillimisht e kishte refuzuar kërkesën e saj në vitin 2022.
Neuralink tha në shtator se 12 persona në të gjithë botën me paralizë të rëndë kanë marrë implantet e saj të trurit dhe po i përdorin ato për të kontrolluar mjetet dixhitale dhe fizike përmes mendimit.
Ajo gjithashtu siguroi 650 milionë dollarë në një raund financimi në qershor.