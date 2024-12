Nga 1 janari 2025 Milano do të ndalojë pirjen e duhanit në ambiente publike

Nga viti i ri qyteti i dytë më i madh i Italisë, Milano do të ndalojë pirjen e duhanit në ambiente të hapura, transmeton Anadolu.

Sipas mediave kombëtare, Bashkia e Milanos, në kuadër të planifikimit të klimës dhe motit, vendosi të zgjerojë fushën e ndalimit të kufizuar të pirjes së duhanit që prezantoi për herë të parë në vitin 2021 për zonat e përbashkëta të jetesës si stadiumet, parqet, varrezat dhe stacionet e autobusëve.

Në kuadër të vendimit të fundit të bashkisë, nga data 1 janar 2025 do të ndalohet pirja e duhanit në ambiente publike. Sipas rregullores së re, konsumimi i cigareve dhe produkteve të duhanit do të lejohet vetëm në zona të caktuara, me kusht që të ketë një distancë prej të paktën 10 metrash nga njerëzit e tjerë.

Ata që nuk respektojnë këtë rregull do të gjobiten nga 40 deri në 240 euro.

Disa prodhues dhe tregtarë të duhanit planifikojnë të kundërshtojnë ndalimin e ri në gjykatën rajonale, duke pretenduar se bashkia nuk ka autoritetin për të marrë një vendim të tillë.

Një vendim i ngjashëm me atë në Milano u vu në fuqi në Torino, një tjetër qytet industrial në veri, në muajin prill. Bashkia e Torinos ndaloi pirjen e duhanit në ambiente të hapura kur ka persona të tjerë më pak se 5 metra larg.