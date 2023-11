Nga 1 janari pritet shtrenjtim i aviobiletave dhe fluks i madh i udhëtarëve për në vende të BE-së

Gjashtë javë kanë mbetur nga fillimi i udhëtimit të qytetarëve pa viza në zonën Schengen. Në Agjenci turistike presin fluks udhëtarësh, por paralajmërojnë edhe shtrenjtim të aviobiletave.

Jon Gashi është student i vitit të parë në Fakultetin Juridik të Universitetit të Prishtinës dhe nuk ka udhëtuar asnjëherë në vendet e Bashkimit Evropian.

18-vjeçari beson se, që nga 1 janari, udhëtimi pa viza do t’i hapë shumë mundësi duke filluar nga vizitat për qejfi, e deri tek ato për studime të mëtutjeshme.

“Shumë të rinj nuk kanë pasur mundësi me i vizitu shtetet e jashtme me shiju natyrën, ndoshta edhe me vizitu vende që kanë pasur qef edhe më përpara. Do të thotë vende historike p.sh. qysh është ku gjendet helmeta e Skënderbeut e këto gjëra. Do të thotë besoj që çdo i ri ka qef me i pa edhe vetë, jo vetëm në foto”, tha Gashi.

Të gjithë qytetarët kosovarë që kanë planifikuar udhëtimin pas më pak se dy muajve, duket të kenë dëshmi kthimi, dëshmi për qëllimin e udhëtimit, mjete financiare të mjaftueshme që nënkupton 80 euro për një ditë qëndrimi, si dhe të mos kenë udhëtuar për më shumë se 90 ditë në 6 muajt e kaluar.

E në agjenci udhëtimi presin rritje të fluksit pas 1 janarit.

“Numri që ka qenë deri tani për pushime në këto shtete ka qenë shumë simbolik, mund të them me disa qindra udhëtarë në të gjithë Kosovën, ndërsa prej janarit ose më mirë me thënë prej vitit të ardhshëm, verës së ardhshme pritet që ky numër të shumëfishohet dhe të arrijë në dhjetëra mijëra udhëtarë”, tha Alban Beqiri, drejtorn në një agjenci turistike.

Në Aeroportin e Prishtinës treguan se për shkak të fluksit të udhëtarëve që pritet të jetë pas 1 janari, janë shtuar hyrje/daljet nga 8 në 12, dhe janë zgjeruar hapësirat e terminalit me mbi 2000 metra katrorë.

E, bashkë me rritjen e fluksit pritet të ngrihen edhe çmimet e udhëtimit.

“Gjithmonë dihet që çmimin e përcakton në tregun e lirë kërkesa dhe oferta. Në këtë rast oferta do të rritet shumë, por kërkesa do të rritet po ashtu shumë. Kështu që, nuk e dimë se sa do të jetë proporcioni i këtyre dy faktorëve. Mirëpo, në një muaj të parë unë mendoj që çmimet do të rriten, mirëpo gradualisht çmimet do të bien shumë më lirë se sa që kanë qenë këtë vit ose viteve të kaluara”, tha Beqiri.

Në disa agjenci thanë se në pjesën e parë të janarit aviobiletat për në vendet e BE-së do të jenë rreth 350 euro në një drejtim, por çmimi i të cilave do të përgjysmohet në gjysmën e dytë të këtij muaji.