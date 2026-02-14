Nga lodhja te rënia e flokëve, zbuloni shenjat që tregojnë se trupit tuaj i mungon kjo vitaminë

Vitamina D është një vitaminë e tretshme që ndikon shumë në sistemet e trupit tonë nga sigurimi i furnizimit me kalcium ndaj eshtrave tona deri tek forcimi i sistemit tonë imunitar.
Nëse nuk keni bërë një analizë gjaku kohët e fundit, ka disa shenja paralajmëruese që mund t’ju japin një tregues se keni nevojë për një dozë shtesë:
-Lodhje dhe rraskapitje kronike
Nëse ndiheni vazhdimisht të lodhur pa ndonjë arsye të dukshme, edhe pasi të keni pushuar, faji mund të jetë vitamina D. Shumë njerëz me mungesë të rëndë raportojnë lodhje të rëndë dhe cilësi të dobët të gjumit.
-Dhimbje muskujsh dhe kockash
Vitamina D ndihmon në përthithjen e kalciumit. Kur mungon, trupi juaj ka vështirësi në forcimin e muskujve dhe kockave. Rezultati: dhimbje të kyçeve, dhimbje shpine dhe kocka të brishta.
-Rënia e flokëve
Mungesa e vitaminës D mund të ndikojë në ciklin jetësor të folikulave të flokëve. Në disa raste, ajo shoqërohet me alopeci dhe rritje të rënies së flokëve.
-Viruset dhe infeksionet e shpeshta
Vitamina D është thelbësore për funksionimin e duhur të sistemit imunitar. Nëse sëmureni shpesh, sistemi juaj imunitar mund të dobësohet për shkak të mungesës së kësaj vitamine.
-Depresioni
Hulumtimet kanë treguar se niveli i ulët i vitaminës D shoqërohet me depresion, ankth dhe çrregullim afektiv sezonal (ÇAS). Nëse ndiheni të trishtuar ose të stresuar pa asnjë arsye, ia vlen të bëni testin.