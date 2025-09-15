Nga portet tuniziane drejt Gazës nisen 16 anije nga Fotilja globale “Sumud”

Janë nisur 16 anije nga portet tuniziane si pjesë e Flotiljes Globale “Sumud” për në Gaza, një flotilje ndërkombëtare në shkallë të gjerë me anije civile që synon të thyejë bllokadën e Izraelit në enklavën palestineze dhe të shpërndajë ndihmë humanitare, raporton Anadolu.
Khaled Boujemaa, anëtar i kontingjentit të Magrebit të Flotiljes Globale “Sumud”, tha për AA-në se 11 nga anijet u nisën nga porti Bizerte në Tunizinë veriore nga e shtuna në mbrëmje deri të dielën vonë.
Tre anije u nisën nga porti Gammarth në kryeqytet ndërsa dy të tjera u nisën nga porti Sidi Bou Said pranë Tunizisë, tha Boujemaa.
Të dielën, zëdhënësi Ghassan al-Hanshiri tha për AA-në se dy anije u nisën nga porti Gammarth drejt Gazës dhe se “një anije e tretë tuniziane po përgatitej të nisej së shpejti”, duke vënë në dukje se “gjithsej tetë anije tuniziane janë aktualisht të ankoruara në Gammarth”.
Ai theksoi se anije të tjera mbeten në portin Sidi Bou Said ndërsa anijet nga Italia dhe Spanja janë nisur tashmë dhe të gjitha do të takohen në Mesdhe në rrugën e tyre për në Gaza.
Të shtunën, anija e parë e Flotiljes Globale “Sumud” u nis drejt Gazës nga porti Bizerte i Tunizisë, përveç 18 anijeve nga porti Augusta i Siçilisë.
Sipas korrespondentit të AA-së dhe zëdhënësit të flotiljes, flotilja përfshin dhjetëra anije dhe qindra pjesëmarrës nga 47 vende arabe dhe perëndimore, midis tyre politikanë, artistë dhe parlamentarë të shquar.
Iniciativa filloi muajin e kaluar, me anije që u nisën nga Barcelona e Spanjës dhe Gjenova e Italisë. Gjatë javës së kaluar, anijet evropiane mbërritën në ujërat tuniziane për t’u bashkuar me homologët e tyre të Magrebit përpara se të vazhdonin drejt Gazës. Organizatorët e përshkruan misionin si të pashembullt, duke e krahasuar atë me përpjekjet e mëparshme që përfshinin anije të vetme që u ndaluan nga Izraeli dhe pasagjerët e tyre u deportuan.
Ky konvoj është më i madhi i këtij lloji, që synon të sfidojë bllokadën dhe të ofrojë ndihmë humanitare për palestinezët në Rripin e Gazës, ku kushtet e urisë kanë mbizotëruar për shkak të mbylljes prej muajsh të të gjitha kalimeve nga Izraeli.
Ushtria izraelite ka vrarë gati 65.000 palestinezë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë, në Rripin e Gazës që nga tetori i vitit 2023. Bombardimet e pandërprera e kanë bërë enklavën të pabanueshme dhe kanë çuar në uri dhe përhapjen e sëmundjeve.