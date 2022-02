Ngadalësohet rritja ekonomike në fund të vitit 2021 në 19 vendet që përdorin Euron

Ekonomia europiane pati një ngadalësim të ndjeshëm gjatë fundit të vitit të kaluar, në një kohë kur rritja e infektimeve me COVID-19 të shkaktuara nga varianti Omicron përkeqësuan situatën e mungesës së furnizimeve dhe rritjes së çmimeve të energjisë, të cilat sollën uljen e fuqinë blerëse të konsumatorëve.

Rezultati i gjithë kësaj panorame është një dimër ekonomik i pakënaqësisë që mund të mos largohet deri në fund të këtij viti.

Pjesa më e madhe e ngadalësimit ekonomik erdhi nga Gjermania, ekonomia më e madhe e Europës, ku vështirësitë në furnizimin me lëndë të parë frenuan eksportet e industrisë së saj prodhuese. Franca, Spanja dhe Italia patën rritje më të madhe ekonomike.

Në 19 vendet që përdorin Euron, rritja në tremujorin e fundit të vitit 2021 arriti në shifrën 0.3%, tha të hënën agjencia e statistikave e Bashkimit Europian. Ndërkohë, për krahasim, rritja ekonomike në tremujorin korrik-shtator ishte 2.2%.

Rritja vjetore ishte 5.2%, duke treguar që rimëkëmbja ekonomike nga pandemia në Europë ka ecur më ngadalë se sa rimëkëmbja e Shteteve të Bashkuara, ku rritja ekonomike në vitin 2021 ishte 5.7%. Sipas ekonomistëve, rritja e SHBA-së u nxit nga shpenzimet relativisht më të larta të paketave stimuluese federale, krahasuar me ato të qeverive të Europës.

Ekonomia e Europës është kthyer “pothuajse ekzaktësisht në nivelin e saj përpara fillimit të pandemisë”, por kjo e lë atë “shumë mbrapa” SHBA-së, e cila e arriti nivelin e përpara pandemisë që vitin e kaluar. Për më tepër, prodhimi në SHBA është tashmë 3% më i lartë se niveli i tij në fund të vitit 2019, tha Jessica Hinds, ekonomiste për Europën në Capital Economics.

Një arsye kryesore e ngadalësimit të rritjes ekonomike në Europë ishte rritja e rasteve të infektimeve me COVID-19, që sollën vendosjen e kufizimeve të reja të cilat ndryshonin shpesh, duke bërëqë konsumatorët e kujdesshëm të mos shpenzonin para për restorante, hotele dhe argëtim. Përveҫ kësaj, bllokimi i zinxhirëve të furnizimit po e bën të pamundur përmbushjen e kërkesave nga sektori i prodhimit të eurozonës që është i orientuar drejt eksporteve, ndërsa çmimet e larta të naftës, të gazit natyror dhe të energjisë elektrike po rëndojnë mbi bizneset dhe konsumatorët.

Bizneset kanë shfaqur më shumë elasticitet në trajtimin e valëve të njëpasnjëshme të pandemisë, duke bërë që Eurozona të mos bjerë në recesion dhe duke kufizuar papunësinë në nivelin e 7.2%. Por, rritja e ngadaltë ekonomike ka ardhur bashkë me një inflacion të lartë, duke zhvlerësuar rritjen e pagave.

“Kjo sjell reduktim të konsiderueshëm të fuqisë blerëse të konsumatorëve dhe zbeh perspektivat e rritjes,” tha Carsten Brzeski, kreu global i studimeve makroekonomike në bankën ING.

Ngadalësimi i ingranazheve të Europës nuk ka përfunduar ende. Rritja “mund të dobësohet edhe më tepër” në tremujorin aktual, sipas ekonomistëve të bankës UniCredit.

Gjermania, motori i rritjes për Eurozonën, u tkurr me 0.7% në tremujorin e katërt dhe do të futet në recesion nëse rritja ekonomike do të jetë përsëri negative në tremujorin e parë të këtij viti. Dy tremujorë të njëpasnjëshëm me rënie në prodhim janë përkufizimi i recesionit ekonomik.

Ekonomia e dytë e eurozonës, Franca, nga ana tjetër, pati një rritje prej 0.7% gjatë tremujorit të kaluar, me një shifër vjetore të rritjes prej 7%. Ky është niveli më i lartë i rritjes ekonomike të vendit, që nga viti 1969. Shifra e rritjes vjetore u ndikua nga shpenzimet e larta të konsumatorëve dhe rritja e shërbimeve gjatë tremujorit të tretë, periudhë kur shumë aktivitete rifilluan pas qetësisë së pandemisë.

Europa po përballet gjithashtu edhe me pasiguri në lidhje me tensionet për grumbullimin e trupave nga Rusia në kufirin ukrainas, duke shtuar frikën e një pushtimi. Kjo frikë ka bërë që ҫmimi i gazit natyror në Europë të vazhdojë të mbetet jashtëzakonisht i lartë, sepse Rusia është furnizuesi kryesor dhe rezervat nëntokësore të gazit janë të ulëta në të gjithë kontinentin. Deri më tani, Rusia thotë se ka përmbushur kontratat e saj afatgjata të furnizimit, ndërsa analistët spekulojnë se çdo sanksion i vendosur nga SHBA ose BE mund të synojë të shmangë shënjestrimin e drejtpërdrejtë të energjisë ruse.

Analistët parashikojnë që rritja e eurozonës do të përmirësohet në tremujorin e dytë, pas lehtësimit të bllokimeve në zinxhirët e furnizimit.

Ndërkohë, norma e inflacionit në eurozonë ka arritur një rekord prej 5%, duke paraqitur një sfidë për presidenten e Bankës Qendrore Europiane, Christine Lagarde, në takimin që do të kenë politikëbërësit e bankave të enjten. Lagarde pritet të vazhdojë të mbrojë qëndrimin e saj se inflacioni është i përkohshëm dhe se banka nuk do të konsiderojë ende rritjen e normave të interesit, antidotin e zakonshëm ndaj rritjes së çmimeve të konsumit. /monitor