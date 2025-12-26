Ngadhnjim Arrni zgjidhet kryetar i Gjykatës Themelore në Prishtinë

Gjyqtari Ngadhnjim Arrni është zgjedhur kryetar i Gjykatës Themelore në Prishtinë, në një mbledhje të Këshillit Gjyqësor të Kosovës.
Arrni ka marrë tetë vota për, një abstenim dhe një kundër në votimin për zgjedhjen si kryetar.
Deri tash, Arrni ka qenë udhëheqës i Departamentit Special.
Kandidatët që i kanë plotësuar kushtet formale dhe janë propozuar për kryetar të Gjykatës, përveç Arrnit, ishin edhe Kushtrim Shyti dhe Alban Ajvazi.
Deri më tash, pozitën e kryetarit të Themelores e ka mbajtur gjykatësja Albina Shabani-Rama.