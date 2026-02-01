Ngasja në kushte ekstreme dhe devijime të mëdha – sa autonomi humbën veturat elektrike në -31 gradë?

Revista norvegjeze Motor dhe Klubi Norvegjez i Automjeteve (NAF) kanë realizuar testin më të madh botëror të autonomisë në Norvegji.
Ata vozitën 24 vetura elektrike nga Oslo drejt veriut të Norvegjisë. Temperatura ra gjatë gjithë testit deri në minus 31 gradë Celsius.
Kjo shkaktoi devijime ekstreme të autonomisë së veturave elektrike nga ajo e deklaruar zyrtarisht sipas WLTP.
Automjetet humbën midis 29 dhe 46 për qind të autonomisë zyrtare. Automobilat elektrik vazhduan të lëvizin derisa bateritë të shtereshin plotësisht, por disa nga ato u detyruan të ndalojnë para se të shteren, sepse fuqia e motorit u bë shumë e dobët për të mbajtur shpejtësinë e deklaruar.
Hyundai i vogël Inster ishte një nga veturat që performoi më mirë, me një devijim prej 29 për qind.
Lucid Air arriti më larg, me 520 km, por pësoi gjithsesi një humbje të 46 për qind të autonomisë.
Volvo EX90 kaloi 339 km dhe humbi 45 për qind të autonomisë, ndërsa sipas të dhënave WLTP ai duhej të kalonte 611 km.
Fituesi nuk ishte vetura që mund të lëvizte më larg, por ajo që pati devijimin më të vogël nga autonomia e deklaruar.
Vetura që performoi më mirë ishte kineze MGS6 EV, me një devijim prej 28,87 për qind. Asnjë nga veturat elektrike nuk e përballoi veçanërisht mirë të ftohtin ekstrem.