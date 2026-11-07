Ngjarje e rëndë në Poloni! 6 të vrarë dhe 10 të plagosur nga të shtënat me armë në tregun e Krakovit, arrestohet autori

Gjashtë persona u vranë dhe të paktën dhjetë u plagosën në të shtënat me armë pranë sheshit kryesor të tregut në Krakov, në Poloninë jugore , sipas mediave vendase, duke cituar shërbimin zjarrfikës.
Kryeministri i Polonisë, Donald Tusk , komentoi incidentin përmes një postimi në platformën X, duke deklaruar se policia po heton rastin dhe se ai po informohet për këtë nga Ministria e Brendshme.
Policia polake njoftoi se sulmuesi u arrestua ndërsa po përpiqej të largohej nga vendi i ngjarjes, duke shtuar se aktualisht nuk janë duke kërkuar autorë të tjerë.