Nicolas Sarkozy fillon vuajtjen e dënimit, ish-presidenti i parë francez që shkon në burg

Ish-presidenti francez Nicolas Sarkozy është zyrtarisht në burg që nga mëngjesi i sotëm për të vuajtur dënimin e tij 5-vjeçar për “konspiracion kriminal” në një rast që përfshin financimin libian të fushatës së tij zgjedhore të vitit 2007, transmeton Anadolu.
Sarkozy mbërriti në burgun “La Sante” në Paris, duke u bërë ish-presidenti i parë francez që burgoset zyrtarisht, sipas transmetuesit BFM TV.
Më shumë se 100 njerëz u mblodhën pranë shtëpisë së tij për të treguar mbështetje, ndërsa avokati i Sarkozy-t, Christophe Ingrain tha për BFM TV se një kërkesë për lirimin e tij do të bëhet “shumë shpejt”, duke theksuar se ai do të kalojë “tre javë deri në një muaj” në paraburgim para se Gjykata e Apelit të vendosë.
Para se të largohej nga shtëpia, Sarkozy ndau një mesazh të fundit përmes kompanisë amerikane të mediave sociale X, duke thënë se do të vazhdojë të denoncojë “skandalin gjyqësor”.
“Do të vazhdoj ta denoncoj këtë skandal gjyqësor, këtë përvojë të vështirë që kam duruar për më shumë se 10 vjet. Pra, ky është një rast financimi i paligjshëm pa financimin më të vogël! Një hetim gjyqësor i gjatë i nisur në bazë të një dokumenti, falsiteti i të cilit tani është vërtetuar”, tha ai.
Sarkozy nënvizoi se nuk kërkon asnjë avantazh dhe asnjë favor.
“Këtë mëngjes ndiej një pikëllim të thellë për Francën, e cila është poshtëruar nga një shprehje hakmarrjeje që e ka ngritur urrejtjen në një nivel të pashembullt. Nuk kam asnjë dyshim. E vërteta do të triumfojë. Por, çfarë çmimi dërmues do të jetë paguar”, shtoi ai.
Ish-presidenti francez u dënua muajin e kaluar me 5 vjet burg për komplot në një rast që përfshinte financimin libian të fushatës së tij zgjedhore të vitit 2007.
Gjykata e shpalli Sarkozyn, i cili mohoi të gjitha shkeljet, fajtor për komplot kriminal, por e liroi nga akuzat për korrupsion pasiv dhe akuza të tjera për financim të paligjshëm.
Sarkozy u zgjodh president i Francës në vitin 2007 dhe qëndroi në këtë post deri në vitin 2012.