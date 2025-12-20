Nis prodhimi i veturës së parë fluturuese, do të kushtojë 315,000 dollarë

Nëse keni ëndërruar ndonjëherë të fluturoni mbi trafikun gjatë udhëtimit tuaj të përditshëm, ëndrrat tuaja së shpejti mund të bëhen realitet – pasi makina fluturuese “e parë në botë” hyn në prodhim.
Alef Model A Ultralight përdor tetë helika të fshehura në bagazh dhe kapak për t’u ngritur në çdo kohë.
Dhe kur të keni mbaruar fluturimin, automjeti futurist prej 315,000 dollarë mund të ulet dhe të ngasë si çdo makinë normale.
Pas më shumë se një dekade zhvillimi, Alef Aeronautics me seli në SHBA më në fund ka njoftuar se klientët e parë së shpejti do të marrin makinat e tyre fluturuese.
Automjetet futuriste do të montohen me dorë në objektin e kompanisë në Silicon Valley, Kaliforni.
Megjithatë, Alef Aeronautics thotë se çdo makinë do të marrë “disa muaj” përpunimi para se të jetë e sigurt për t’u dërguar klientëve.
Makinat e para të punuara me dorë do t’u dorëzohen vetëm disa klientëve, për të testuar automjetet eksperimentale në kushte të botës reale.
Kompania thotë se kjo shpërndarje e ngadaltë do t’i lejojë asaj të zgjidhë çdo problem të mundshëm, përpara se makina fluturuese të hyjë në prodhim masiv.
Jim Dukhovny, CEO i Alef Aeronautics, thotë: “Jemi të lumtur të raportojmë se prodhimi i makinës së parë fluturuese ka filluar sipas planit. Ekipi punoi shumë për të përmbushur afatin kohor, sepse e dimë që njerëzit po presin. Më në fund jemi në gjendje ta nisim prodhimin”.
Ndryshe nga taksitë fluturuese, të cilat mbështeten në aeroporte ose vertiporte, Alef Aeronautics thotë se automjeti i tij është ‘makina fluturuese’ e parë e vërtetë që mund të ngasë në rrugë dhe të fluturojë.
Modeli A është si një automjet i ligjshëm për rrugë ashtu edhe një avion i aftë të ngrihet pa krahë nëpërmjet eVTOL (ngritje dhe ulje elektrike vertikale).
Në tokë, Modeli A nget njësoj si një makinë elektrike normale, falë katër motorëve të vegjël në secilën prej rrotave.
Por ulësja e shoferit është gjithashtu e rrethuar nga helika të fuqishme që ofrojnë shtytje të mjaftueshme për fluturim me një shpejtësi prej 177 km/orë.
Trupi prej rrjete me fibra karboni – me përmasa rreth pesë metra me dy metra – lejon që ajri të kalojë nëpër makinë, duke i mbajtur fletët rrotulluese të mbuluara në mënyrë të sigurt.
Kompania thotë se makina do të ketë hapësirë të mjaftueshme për pilotin dhe një pasagjer, dhe do të ketë një rreze veprimi prej 321 km në tokë dhe 177 km në ajër.