Nis zbatimi i ligjeve për të huajt dhe automjetet, 40 vërejtje në veri

Ka nisur në Kosovë, zbatimi strikt i Ligjit për të huajt dhe i Ligjit për automjete, që sjellin rregulla të reja për qëndrimin e shtetasve të huaj dhe përdorimin e automjeteve me targa të huaja në vendin tonë. Ndërkohë në Mitrovicën e Veriut, tashmë Policia e Kosovës ka shqiptuar 40 vërejtje për personat që neglizhojnë këto ligje.
Valon Arifi nga Presheva, i cili jeton prej vitesh në Kosovë dhe ka nënshtetësi kosovare, thotë se Ligji për automjete, paraqet problem për shumë banorë të Luginës…
“Jetojmë këtu, i kemi në përgjithësi kerret e Serbisë, tash unë duhet me shit kerrin se këtu kam të drejtë 3 muaj dhe pastaj kerri duhet të rri 3 muaj në Preshevë. Zgjidhja e vetme kish me qenë m’i pajisë me nënshtetësi të Kosovës banorët e Luginës, që të marrin edhe lejet e vozitjes”, tha ai.
Arifi bënë thirrje për institucionet e Kosovës, që të punojnë për t’i pajisur me nënshtetësi banorët e Luginës, të cilëve u janë pasivizuar adresat nga ana e Serbisë. Ndërsa, nga Departamenti për Shtetësi, Azil dhe Migrim, ende nuk ka të dhëna se sa persona kanë aplikuar për leje qëndrimi. Ligji për të huajt rregullon tri mënyra të qëndrimit në Kosovë, thotë për Radio Kosovën drejtori i departamentit ligjor në MBP, Qëndrim Bytyqi.
“Mënyra e parë është qëndrimi afatshkurtër që është 90 ditë brenda 180 ditëve, ku çdo i huaj mund të vijë në Kosovë me vizë apo pa vizë për qëllime turistike apo vizitë por pa të drejtë pune. Mënyra e dytë e qëndrimit është ku i huaji pajiset me leje qëndrim të përhoshëm, e një prej llojeve për t’u pajisur me këtë, është lejeqëndrim për qëllim punësimi, dhe mënyra e tretë është të huajt që kanë qëndruar për një kohë të gjatë me leje qëndrim të përkohshëm, mund të pajisjen me leje qëndrim të përhershëm në Republikën e Kosovës”.
Për sa i përket automjeteve, Bytyqi thekson:
“Ligji për automjete parasheh që të gjithë shtetasit e Kosovës që jetojnë jashtë territorit dhe posedojnë një veturë të regjistruar në shtet të huaj, kanë të drejtë të qarkullojnë në Kosovë deri në tre muaj. Por kjo nuk i ndalon të njëjtit që pas daljes nga territori i Kosovës të kthehen prapë. Pra, kufizimet vlejnë për një periudhë tremujore që është e pandërprerë, por nuk kufizohet që ata që kanë vizita më të shpeshta të mund të hyjnë prapë me atë veturë në territorin e Kosovës”.
Ndërkohë, pas fillimit të zbatimit të këtij Ligjit për automjete, zëvendësdrejtori i Policisë së Kosovës për rajonin në Mitrovicën e Veriut, Veton Elshani, tha për Radio Kosovën se tashmë kanë nisur vërejtjet e para.
“E kemi dhënë një tiketë dhe 40 vërejtje. Nuk ka më vetura me i drejt shtetasi i Kosovës, veturë të huaj, p.sh, të Serbisë me autorizim që nuk është adekuat”, tha ai.
Ministria e Punëve të Brendshme, në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, ka lansuar aplikacionin për deklarimin e adresës për shtetasit e huaj që hyjnë në Republikën e Kosovës.