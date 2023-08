Niset anija e dytë ukrainase nga skadimi i marrëveshjes së grurit, do të kalojë përgjatë vijës së NATO-s

Anija e dytë është nisur nga qyteti port i Ukrainës, Odesa, që nga tërheqja e Moskës nga marrëveshja e drithit në Detin e Zi, shkruajnë mediat e huaja.

Anija do të përdorë “aksin alternativ”, që do të thotë se nuk do të hyjë në ujëra ndërkombëtare, duke kaluar përgjatë vijës së NATO-s, Rumanisë dhe Bullgarisë.

Tre portet detare të Odesës dërguan dhjetëra milionë tonë drithë gjatë pushtimit të Rusisë sipas një marrëveshjeje të ndërmjetësuar nga OKB-ja, e cila u rrëzua në korrik pasi Moska u tërhoq. /dosja