Nisma e fëmijëve në Angli për të mbledhur para për fëmijët e prekur nga tërmetet në Turqi e Siri gjatë Ramazanit

Një iniciativë e nisur tre vjet më parë nga një djalë 10-vjeçar musliman britanik në Londër për të mbledhur para gjatë Ramazanit është kthyer me një mënyrë të re të mbledhjes së fondeve, thanë organizatorët.

Këtë vit, skema do të mbështesë bamirësinë lokale për shëndetin mendor dhe do të bashkohet me Help Yateem me qendër në Mbretërinë e Bashkuar – një organizatë ndërkombëtare jofitimprurëse që mbështet jetimët – për të mbledhur para për fëmijët e prekur nga tërmetet shkatërruese në Siri dhe Turqia.

Zaavier Khan, nga Chingford, në lindje të Londrës, filloi fushatën e tij vetëm gjatë muajit të shenjtë musliman për të mbledhur 5,000 £ (6,503 dollarë) për pako ushqimore në Mbretërinë e Bashkuar dhe vitin e kaluar ai vizitoi restorante dhe shtëpi dhe gatuan me një skuadër 15 anëtarëshe.

Këtë vit, mbledhja e fondeve do të bëhet përmes faqes Just Giving dhe po organizohet shitje ushqimore njëditore për të cilën fëmijët dhe të rriturit po kërkojnë sponsorë.

“Fëmijët e Ramazanit duan t’i tregojnë botës se çfarë ndryshimi të madh mund të bëjë një grup i vogël fëmijësh me pasionin për bamirësi dhe të qenit njerëz të mirë,” thotë një prej aktivisteve. /mesazhi