Nissan pretendon se autopiloti i saj i ri është më i zgjuar se ai i Teslës, pamje që tregojnë se çfarë mund të bëjë

Nissan ka zbuluar një gjeneratë të re të sistemit të saj të asistencës për shoferin ProPILOT, një teknologji që premton drejtim më të sigurt dhe më të relaksuar në kushtet më komplekse urbane.
Gjatë një demonstrimi në Tokio, Tatsuya Iijima, drejtori i zhvillimit të teknologjisë së asistencës për shoferin në Nissan, tha për Auto News: “Sistemi ynë është i ngjashëm me sistemin Full Self-Driving të Teslës, por ndoshta edhe pak më i zgjuar”.
Ai shtoi se sistemi është zhvilluar për t’u përballur më mirë me rrugët e ngushta dhe të mbushura me njerëz të Tokios, plot me këmbësorë.
Sigurisht, teknologjia e Teslës është tashmë e disponueshme komercialisht, ndërsa publiku i Nissan do të duhet të presë të paktën edhe një vit e gjysmë, dhe fillimisht ndoshta vetëm në tregun japonez.
Megjithatë, ndryshe nga Tesla, Nissan thekson se është një sistem i Nivelit 2 – shoferi duhet të monitorojë drejtimin dhe të jetë gati të marrë kontrollin në çdo kohë.
Sistemi do të jetë i disponueshëm në tregun japonez nga viti fiskal 2027, dhe u shfaq së fundmi në Tokio për herë të parë në kushte reale.
Një flotë prototipesh e bazuar në crossover-in elektrik Ariya ka treguar se si teknologjia e re mund të lundrojë në mënyrë të pavarur në rrugë të ngushta, kryqëzime dhe situata të paparashikueshme me këmbësorë.
Automjetet janë të pajisura me gjithsej 11 kamera, pesë radarë dhe një sensor LiDAR në çati, i cili lejon njohjen e objekteve në distanca më të mëdha, madje edhe me shpejtësi më të larta dhe natën.
Dallimi kryesor midis gjeneratës së re të ProPILOT dhe asaj të mëparshme është bashkëpunimi me kompaninë britanike Wayve, softueri AI Driver i së cilës përdor inteligjencë artificiale të përparuar.
Ndryshe nga sistemet klasike që reagojnë ndaj objekteve individuale, Wayve AI vëzhgon të gjithë skenën e trafikut. Sistemi e kupton se si po zhvillohet situata dhe parashikon se çfarë mund të ndodhë. Në këtë mënyrë, sistemi sillet si një shofer me përvojë dhe i kujdesshëm.
Shpejtësia e përpunimit të të dhënave lejon reagime të menjëhershme ndaj ndryshimeve të papritura, nga shfaqja e këmbësorëve në një kalim këmbësorësh deri te frenimi i papritur i një automjeti përpara.
Rezultati është një drejtim më i natyrshëm dhe më i sigurt në kushte komplekse urbane.
Versionet e mëparshme të sistemit ProPILOT janë përqendruar në drejtimin në autostradë – nga asistenca e thjeshtë me një korsi deri te ProPILOT 2.0, i cili mundëson drejtimin pa duar në rrugë me shumë korsi.
Me gjeneratën e re, Nissan dëshiron të sjellë drejtimin autonom edhe në zonat urbane.
Drejtori kryesor i teknologjisë i Nissan, Eiichi Akashi, theksoi: “Sistemi ynë aktual ProPILOT 2.0 u prit mirë, por gjenerata e re sjell aftësi edhe më të përparuara. Ai do t’u japë shoferëve ndjesinë e një qenieje njerëzore të aftë dhe të besueshme pas timonit. Sistemi do të përshtatet me kushtet më komplekse të trafikut dhe do të ofrojë siguri më të madhe – jo vetëm për shoferin, por edhe për të gjithë përdoruesit e rrugës”.
Gjenerata e re e ProPILOT është pjesë e vizionit të Nissan për lëvizshmëri të qëndrueshme dhe të sigurt.
Kompania dëshiron të forcojë pozicionin e saj udhëheqës në teknologjitë që mundësojnë transport më të pastër, më të sigurt dhe më të arritshëm.