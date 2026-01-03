Nissan Versa, vetura prej 20,000 dollarësh që është zyrtarisht ka ‘vdekur’ në Amerikë

Deri më sot, nuk ka asnjë makinë të re në Amerikë që fillon me nën 20,000 dollarë.

Nissan ka ndërprerë prodhimin e Versa-s, me prodhimin e limuzinës së vogël që përfundoi zyrtarisht në fillim të këtij muaji.

Nissan ka konfirmuar vdekjen e Versa-s në një deklaratë për Motor1, duke thënë: “Në përputhje me strategjinë e produktit të Nissan, Nissan Versa përfundoi prodhimin në dhjetor 2025 për tregun amerikan. Nissan mbetet i përkushtuar për të ofruar automjete të përballueshme dhe me stil në segmentin e limuzinave me modele si Sentra dhe Altima, ndërsa ofron gjithashtu vlerë të fortë në segmentin e SUV-ve kompakte me Kicks”.

Ky veprim nuk duhet të vijë si surprizë. Në vitin 2023, raportet tregonin se prodhimi i të dy limuzinave Altima dhe Versa do të përfundonte në vitin 2025.

Ndërsa Altima disi arriti në vitin 2026, Nissan zyrtarisht ka hequr dorë nga modeli i saj më i lirë.

Me zhdukjen e Versa-s, Kicks Play bëhet automjeti më pak i shtrenjtë i Nissan-it, duke filluar nga 22,910 dollarë duke përfshirë destinacionin.

Edhe ky model mund të mos jetë shumë i gjatë për këtë botë, megjithatë, pasi në thelb është një vazhdim i Kicks të gjeneratës së mëparshme që u shit së bashku me versionin më të ri.

Blerësit që ende kërkojnë një sedan Nissan të përballueshëm mund t’i drejtohen Sentra-s, e cila tani fillon nga 23,845 dollarë me destinacion.

SUV-i më i fundit Nissan Kicks nuk është shumë larg, me një çmim fillestar prej 23,925 dollarësh.

Vendin e Versa-s si automjeti i ri më i lirë në Amerikë e zë Hyundai Venue i vitit 2026, me çmim 22,150 dollarë.

Limuzina e re pak më e shtrenjtë tani është Kia K4, i cili fillon nga 23,385 dollarë.

Me zhdukjen e Versa-s – dhe zhdukjen e Mitsubishi Mirage shumë kohë para tij – segmenti i makinave të reja nën 20,000 dollarë është zhdukur në mënyrë efektive në Amerikë.

