Një australian akuzohet për më shumë se 400 krime seksuale ndaj fëmijëve

Një burrë në Australinë Perëndimore është akuzuar për më shumë se 400 krime seksuale ndaj fëmijëve.

Policia e ka cilësuar këtë një nga hetimet më të rëndësishme të abuzimit të fëmijëve në historinë e shtetit.

47-vjeçari nga Perth po përballet me 240 akuza për sjellje të pahijshme me një fëmijë nën 13 vjeç, 98 akuza për regjistrim të pahijshëm të një fëmije nën 13 vjeç dhe 44 akuza për marrëdhënie seksuale me një fëmijë nën 13 vjeç, tha policia e Australisë Perëndimore në një deklaratë të mërkurën.

Akuzat pasojnë një hetim njëmujor prej informacioneve që u morëm që vitin e kaluar.

U kryen kontrolle në shtëpinë dhe vendin e punës së burrit, gjatë të cilave u sekuestruan pajisje të shumta elektronike, tha policia.

Pas një ekzaminimi mjekoligjor dixhital, autoritetet identifikuan afërsisht 3.8 milionë imazhe dhe video të konsideruara si materiale për shfrytëzimin e fëmijëve.

Policia tha se detektivët identifikuan 24 djem dhe vajza që ishin abuzuar seksualisht. Abuzimi dyshohet se ka ndodhur midis viteve 2015 dhe 2021. /euronews