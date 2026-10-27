Një bimë që ngadalëson plakjen dhe pastron në mënyrë perfekte trupin: Është përdorur për shekuj me radhë, dhe vetëm tani e dimë sa e fuqishme është

Moringa (moringa oleifera) nuk duhet parë vetëm si një shtesë dietike – ajo mund të bëhet pjesë e një diete të rregullt dhe të përditshme.
Nga aspekti ushqyes, ajo është e pasur me aminoacide, vitamina dhe kripëra minerale, gjë që e bën atë një eliksir të vërtetë shëndeti për të gjithë organizmin. Moringa është një superushqim në kuptimin e vërtetë të fjalës – e pasur me lëndë ushqyese dhe përfitime shëndetësore.
Gjethet e moringës janë të pasura me vitamina të grupit B, aminoacide esenciale, vitamina A dhe C, por edhe kalcium, hekur, kalium dhe magnez . Ato konsumohen të ziera, por edhe të grira dhe më pas të bluara – ky lloj përdoret më shpesh për çajra dhe infuzione. Bishtajat e papjekura përmbajnë shumë fibra, magnez, kalium dhe mangan. Farat dhe vaji mund të konsumohen të ziera ose të skuqura, dhe vaji përmban acid oleik, vitamina dhe kripëra minerale.
Rrënja e moringës është e ngrënshme, mund të grihet dhe të përdoret për t’i shtuar shije gatimeve, por në sasi shumë të vogla dhe me shumë kujdes. Konkretisht, ajo përmban një alkaloid që ndikon në transmetimin e impulseve nervore dhe ka një efekt abortiv, prandaj duhet të përdoret vetëm nën mbikëqyrjen e një mjeku.
5 përfitime kryesore të suplementeve të moringës
Shtesat e moringës përmbajnë një pluhur të gjetheve të thata të bimës, por ka edhe ekstrakte të marra nga farat. Në çfarëdo forme që përdoret, moringa ofron përfitime të shumta falë efekteve të saj anti-inflamatore dhe antimikrobike. Është e pasur me flavonoide dhe polifenole që rrisin aktivitetin e saj antioksidues.
Kundër plakjes
Falë përmbajtjes së lartë të proteinave, vitaminave dhe mineraleve, moringa është një burim i vlefshëm i vitaminave A dhe C, kalciumit dhe hekurit, si dhe aminoacideve esenciale dhe antioksidantëve që mbrojnë qelizat nga radikalet e lira.
Për tretje më të mirë
Konsumimi i moringës mund të përmirësojë funksionin e zorrëve dhe të parandalojë kapsllëkun. Vetitë e saj anti-inflamatore kontribuojnë në forcimin e florës së zorrëve dhe tretje më të mirë.
Rregullon nivelet e sheqerit në gjak
Moringa ka një efekt hipoglicemik, domethënë ul nivelet e sheqerit në gjak, gjë që e bën atë një shtesë të shkëlqyer dietike për njerëzit që duhet të kujdesen për gliceminë. Është gjithashtu një aleat i dobishëm në parandalimin e diabetit dhe, në disa raste, në ruajtjen e peshës.
Forcon sistemin imunitar
Mikronutrientët dhe antioksidantët në moringa ndihmojnë trupin të mbrohet nga infeksionet dhe sëmundjet. Disa studime kanë treguar se mund të forcojë imunitetin dhe të stimulojë prodhimin e qelizave të bardha të gjakut.
Ul tensionin e gjakut
Moringa kontribuon në uljen e presionit të gjakut dhe parandalimin e sëmundjeve kardiovaskulare, kështu që është një aleat i shkëlqyer në ruajtjen e shëndetit të zemrës.