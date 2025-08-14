Një burrë në SHBA për shkak të këshillave të GPT-së ndaloi së ngrëni kripë dhe e zëvendësoi me bromid

Një revistë mjekësore amerikane ka paralajmëruar të mos përdoret chatgpt për informacion shëndetësor, pasi një njeri zhvilloi një gjendje të rrallë pas një ndërveprimi me chatbot për heqjen e kripës së tryezës nga dieta e tij.
Një artikull në Mjekësia e Brendshme raportoi një rast në të cilin një burrë 60-vjeçar zhvilloi bromizëm, i njohur gjithashtu si toksiciteti i bromit, pas këshillimit të Chatgpt.
Artikulli e përshkroi bromizmin si një sindromë “të njohur mirë” në fillim të shekullit të 20-të, që mendohej se kishte kontribuar në pothuajse një në 10 pranime psikiatrike në atë kohë.
Pacienti u tha mjekëve se pasi lexoi për efektet negative të klorurit të natriumit, ose kripës së tryezës, ai u këshillua me Chatgpt për eliminimin e klorurit nga dieta e tij dhe filloi të merrte bromid natriumi gjatë një periudhe tre-mujore.
Kjo ishte përkundër leximit se “kloruri mund të shkëmbehet me bromid, megjithëse ka të ngjarë për qëllime të tjera, siç është pastrimi”. Bromidi i natriumit u përdor si qetësues në fillim të shekullit të 20 -të.
Autorët e artikullit, nga Universiteti i Uashingtonit në Seattle, thanë se çështja theksoi “se si përdorimi i inteligjencës artificiale mund të kontribuojë potencialisht në zhvillimin e rezultateve të dëmshme të shëndetit të parandalueshëm”.
Ata shtuan se për shkak se ata nuk mund të hynin në regjistrin e bisedës chatgpt të pacientit, nuk ishte e mundur të përcaktohej këshillat që kishte marrë burri.
Sidoqoftë, kur autorët u këshilluan me Chatgpt vetë për atë që kloruri mund të zëvendësohej, përgjigja gjithashtu përfshiu bromide, nuk ofroi një paralajmërim specifik shëndetësor dhe nuk pyeti pse autorët po kërkonin informacion të tillë – “siç supozojmë se do të bënte një profesionist mjekësor”, shkruan ata.
Autorët paralajmëruan se Chatgpt dhe aplikacionet e tjera të AI mund të ‘gjenerojnë pasaktësi shkencore, nuk kanë aftësinë për të diskutuar në mënyrë kritike rezultatet dhe në fund të fundit të nxisnin përhapjen e dezinformatave’.