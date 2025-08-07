Një defekt teknik anulon fluturimet e United Airlines, shkakton qindra vonesa

Një ndërprerje teknike në SHBA mbrëmë e detyroi United Airlines të anulonte të gjitha fluturimet, transmeton Anadolu.
Pavarësisht rregullimit, sipas FlightAware, ndërprerja çoi në vonesa për mbi 1.000 fluturime dhe anulimin e më shumë se 40 prej tyre.
Sipas United Airlines, problemi lindi nga një mosfunksionim në sistemin kompjuterik të peshës dhe balancimit të linjës ajrore.
“Për shkak të një problemi teknologjik, ne po i mbajmë fluturimet kryesore të United në aeroportet e tyre të nisjes”, tha kompania në një deklaratë.
“Presim vonesa shtesë të fluturimeve këtë mbrëmje, ndërsa po punojmë për zgjidhjen e këtij problemi. Siguria është përparësia jonë kryesore dhe do të punojmë me klientët tanë për t’i çuar ata në destinacionet e tyre”, thuhet më tej në deklaratë.
United Airlines raportoi se ndërprerja filloi pak pas orës 18:00 me kohën e Bregut Lindor dhe u zgjidh brenda pak orësh.
Kompania ajrore tha se po ofron ushqim dhe akomodim në hotel për pasagjerët e prekur.
Administrata Federale e Aviacionit (FAA) deklaroi se ishte në dijeni se United Airlines kishte “pësuar një problem teknologjik që ndikoi në operacionet e saj”.
Sekretari amerikan i Transportit, Sean Duffy, tha se problemi ishte i izoluar në sistemet e United Airlines dhe nuk kishte lidhje me infrastrukturën më të gjerë të kontrollit të trafikut ajror.
United gjithashtu konfirmoi për ABC News se ndërprerja nuk ishte rezultat i një sulmi kibernetik.
Sipas linjës ajrore, ndalimi në tokë nuk ndikoi në fluturimet e United Express dhe avionët që ishin tashmë në ajër vazhduan drejt destinacioneve të tyre siç ishte planifikuar.
Njoftimet e FAA zbuluan se United kërkoi ndalesa tokësore në disa qendra kryesore, duke përfshirë Newark, San Francisco, Chicago, Denver dhe Houston.