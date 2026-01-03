Një fëmijë palestinez mbytet në ujërat me baltë që përmbytën tendën ku jetonte

OKB-ja ka njoftuar se një djalë palestinez në Rripin e Gazës u mbyt nga përmbytjet që përfshinë kampin e tij, ndërsa pamjet treguan ekipet e shpëtimit duke u përpjekur ta nxjerrin trupin e tij nga ujërat me baltë, duke e tërhequr nga kyçi i këmbës.
Zyrtarët shëndetësorë raportuan gjithashtu të enjten vdekjen e një djali tjetër 9-vjeçar në Gaza, por rrethanat nuk ishin të qarta.
Ndërkohë, në Bregun Perëndimor, forcat izraelite kryen një valë arrestimesh, duke ndaluar rreth 50 palestinezë, shumë prej tyre nga shtëpitë e tyre, sipas një grupi palestinez që përfaqëson të burgosurit, raportoi AP.
Ndërsa fillon viti 2026, armëpushimi i brishtë 12-javor mes Izraelit dhe Hamasit ka ndaluar në masë të madhe bombardimet izraelite ndaj Gazës. Por palestinezët vazhdojnë të vriten pothuajse çdo ditë nga zjarri izraelit dhe kriza humanitare nuk tregon shenja përmirësimi. Të paktën tre ushtarë izraelitë kanë vdekur në Gaza që nga hyrja në fuqi e armëpushimit, të vrarë nga sulme militante ose shpërthime eksplozivësh.
UNICEF-i njoftoi të enjten se 7-vjeçari Ata Mai u mbyt të shtunën nga përmbytje të rënda që përfshinë kampin e tij me çadra në qytetin e Gazës. Vdekja e Mait është rasti më i fundit i një fëmije i raportuar i vdekur në Gaza, ndërsa stuhitë, moti i ftohtë dhe përmbytjet po përkeqësojnë kushtet tashmë brutale të jetesës. Pothuajse e gjithë popullsia prej më shumë se 2 milionë banorësh ka humbur shtëpitë, dhe shumica jeton në kampe të mjerueshme, me shumë pak mbrojtje nga kushtet atmosferike.
UNICEF-i tha se Mai jetonte me vëllezërit e motrat më të vegjël dhe familjen e tij në një kamp me rreth 40 çadra. Ata e kishin humbur nënën më herët gjatë luftës.
Gjatë javëve të fundit, shirat e ftohtë të dimrit kanë goditur vazhdimisht qytetet e mëdha, duke shkaktuar përmbytje, duke i kthyer rrugët prej dheu të Gazës në baltë dhe duke bërë që ndërtesat e dëmtuara nga bombardimet izraelite të shemben. UNICEF-i thotë se të paktën gjashtë fëmijë, përfshirë Main, kanë vdekur tashmë për shkaqe të lidhura me motin, përfshirë një fëmijë 4-vjeçar që humbi jetën nga shembja e një ndërtese.
Ministria e Shëndetësisë në Gaza thotë se tre fëmijë kanë vdekur nga hipotermia. /koha