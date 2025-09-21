Një “foto e spiunuar” e Xiaomi 15T zbulon ekran më të madh, çipset të ri, kapacitet baterie dhe më shumë

Xiaomi do të lansojë serinë e re T pas një jave.

Dhe ndonëse deri më tani kemi pasur disa rrjedhje informacioni, tani ka një vështrim më të mirë.

Xiaomi 15T u fotografua me mbështjellësen mbrojtëse që futet brenda kutisë – dhe të shtypura në të janë shumë specifikime kryesore.

15T do të fuqizohet nga Dimensity 8400-Ultra, i njëjti çipset që është brenda Poco X7 Pro.

Megjithatë, ky do të ketë një ekran më të madh 6.83” 120Hz, krahasuar me 6.67” në Poco.

Kjo është gjithashtu më e madhe se ekrani i 14T, i cili ishte 6.67″.

Telefoni do të funksionojë me një bateri 5,500mAh me karikim të shpejtë 67W, një përmirësim prej 500mAh krahasuar me T-phone të vitit të kaluar, por është një bateri më e vogël se Poco.

Nuk ka detaje mbi kamerat, por lentet Leica Summilux po rikthehen.

Për referencë, 14T i vitit të kaluar kishte një kamerë kryesore 50MP (1/1.56”, OIS), një kamerë telefoto 50MP 2x/50mm dhe një kamerë ultra të gjerë 12MP, plus një kamerë selfie 32MP.

Përsëri, seria Xiaomi 15T do të zbulohet javën e ardhshme më 24 shtator.

