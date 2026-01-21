Një i vdekur dhe dhjetëra të plagosur në një aksident hekurudhor në Spanjë, disa ditë pas përplasjes vdekjeprurëse

Një person humbi jetën dhe dhjetëra të tjerë u plagosën pas një aksidenti hekurudhor që ndodhi të martën pranë Barcelonës, dy ditë pas një tjetër përplasjeje vdekjeprurëse treni në Spanjën jugore, transmeton Anadolu.
Një tren doli nga shinat pasi goditi një mur mbajtës që ra mbi shina për shkak të shirave të rrëmbyeshëm pranë Barcelonës, raportoi e përditshmja spanjolle El Pais duke cituar autoritetet.
Makinisti i trenit, një burrë 28-vjeçar nga Sevilla, vdiq në aksident, ndërsa 37 persona u plagosën, përfshirë pesë në gjendje të rëndë.
Ky u bë aksidenti i dytë hekurudhor në Spanjë brenda dy ditësh pasi 42 persona u vranë në një përplasje treni me shpejtësi të lartë pranë Adamuz në provincën jugore të Kordobës të dielën.
Qeveria katalanase tha se shërbimi hekurudhor i udhëtarëve Rodalies do të pezullohet “derisa raportet të konfirmojnë se i gjithë rrjeti është i sigurt”.
Ndërkohë, përpjekjet e kërkim-shpëtimit vazhdojnë për të gjetur më shumë se 40 pasagjerë të zhdukur në përplasjen e trenit me shpejtësi të lartë.
Të hënën, kryeministri spanjoll, Pedro Sanchez shpalli tre ditë zie pas aksidentit vdekjeprurës, ku humbën jetën të paktën 42 persona, ndërsa Komiteti i Hetimit të Aksidenteve Hekurudhore thuhet se ka nisur një hetim.