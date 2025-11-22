Një i vdekur e një i lënduar gjatë punës në Prishtinë, policia jep detaje shtesë

Ngjarja e rëndë e cila u raportua gjatë ditës së djeshme në rrugën Faruk Rama në Prishtinë ku humbi jetën një person dhe një tjetër u lëndua rëndë.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë së Kosovës, viktima është tërhequr nga Instituti i Mjekësisë Ligjore (IML), ndërsa hetimet po vazhdojnë në drejtim të veprave penale që lidhen me asgjësim, dëmtim ose heqje të pajisjeve mbrojtëse dhe rrezikim të sigurisë në vendin e punës.
Ndërsa është bërë e ditur se i lënduari është duke u trajtuar në QKUK.
“ASGJËSIM, DËMTIM OSE HEQJE E PAJISJEVE MBROJTËSE, RREZIKIM I SIGURISË NË VENDIN E PUNËS
Prishtinë 21.11.2025 – 17:00. Raportohet se në vendin e tij të punës viktima mashkull kosovar, kishte pësuar lëndime trupore dhe si pasojë ka vdekur, ndërsa kolegu i tij nga ngjarja që kishte pasur kishte humbur ndjenjat dhe është dërguar në QKUK për tretman mjekësor. Trupin e pa jetë nga vendin i ngjarjes e ka tërhequr IML. Rasti është duke u hetuar”, thuhet në raportin 24-orësh të policisë.