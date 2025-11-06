Një i vrarë dhe nëntë të plagosur nga sulmet ajrore izraelite në Libanin jugor

Një qytetar libanez u vra dhe tetë të tjerë u plagosën në qytetin Toura të rajonit të Tirit, pasi avionët izraelitë goditën zona të banuara, njofton Agjencia Kombëtare e Lajmeve (NNA).
Një person tjetër u plagos në sulmet izraelite në Tayr Debba, po në rajonin e Tirit, sipas NNA-së.
Edhe qytetet Taybeh dhe Aita al-Jabal u goditën nga bombardimet.
Izraeli kishte njoftuar më herët një “valë sulmesh” në jug të Libanit, duke pretenduar se po shënjestronte pozicione të Hezbollahut, pavarësisht armëpushimit të arritur me grupin që nga nëntori i kaluar. /mesazhi