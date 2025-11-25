Një i vrarë nga sulmet e Izraelit në Bani Suhaila, përkeqësohet situata në jug të Gazës

Një qytetar u vra mëngjesin e sotëm në një sulm të ushtrisë izraelite brenda zonës së ashtuquajtur “vija e verdhë” në Bani Suhaila, në lindje të Khan Younis, dhe u dërgua në Spitalin Naser.
Sipas korrespondentëve lokalë, ushtria izraelite vazhdon bombardimet me artileri, sulmet ajrore dhe të shtënat nga tanke e helikopterë në jug të Rripit të Gazës, duke shkelur vazhdimisht marrëveshjen e armëpushimit.
Që nga hyrja në fuqi e armëpushimit më 11 tetor, numri i viktimave ka arritur në mbi 344 të vrarë dhe 871 të plagosur, ndërsa janë nxjerrë 574 trupa nga rrënojat. /mesazhi