Një javë pa rrjetet sociale/ Një nxitje për shëndetin mendor, ja çfarë thotë studimi më i fundit!

Ja çfarë zbulon studimi i cituar nga New York Times. Gjithmonë të lidhur, gjithmonë më të lodhur, gjithmonë më të lodhur.
Jetojmë në një shoqëri hiper-lidhur, ku mediat sociale zënë çdo moment të lirë, shpesh edhe ato nga të cilat nuk jemi të lirë: në radhë në supermarket, në tryezën e darkës me miqtë, gjatë drejtimit të makinës ose në punë.
Kushdo që ka provuar të shkëputet e di sa e dobishme është, por disa ngurrojnë.
Në vend të kësaj, ja ku jemi me një studim të kohëve të fundit mbi shëndetin mendor dhe përdorimin e mediave sociale, të botuar nga New York Times në fund të vitit 2025: lidhja e vazhdueshme ka një kosto kaq të lartë psikologjike saqë as nuk mund ta imagjinojmë.
Lajmi i mirë është se vetëm një javë pushim nga mediat sociale është i mjaftueshëm për të filluar të ndihesh më mirë, shumë më mirë.
Shtatë ditë detoksifikim dixhital
Studimi përfshiu një grup të madha të rriturish dhe i inkurajoi ata të pezullonin përdorimin e platformave kryesore të mediave sociale për shtatë ditë rresht.
Rezultatet treguan se ata që morën pjesë në detoksifikimin dixhital raportuan një rënie të ndjeshme të ankthit, stresit dhe simptomave depresive, së bashku me një përmirësim në mirëqenien e përgjithshme.
Sipas ekipit të hulumtimit, pushimi i lejoi ata të thyenin modele të dëmshme siç janë krahasimi i vazhdueshëm shoqëror, ekspozimi i tepërt ndaj lajmeve negative dhe presioni i performancës online.
Këta faktorë, në planin afatgjatë, mund të dëmtojnë ekuilibrin emocional. Por “më pak media sociale” do të thotë gjithashtu përqendrim më i madh dhe gjumë më i mirë: ndër përfitimet më të rëndësishme që dolën nga studimi ishin përqendrimi i shtuar dhe cilësia më e mirë e gjumit .
Pa njoftime të vazhdueshme – ose vigjilencën e vazhdueshme ndaj njoftimit – dhe shfletimin kompulsiv të faqes, pjesëmarrësit në studim rizbuluan vlerën e kohës pa ekran, duke iu përkushtuar leximit, aktivitetit fizik dhe, mbi të gjitha, lidhjeve njerëzore.
Ky zbulim është veçanërisht interesant duke pasur parasysh lidhjen gjithnjë e më të dokumentuar midis përdorimit të tepërt të mediave sociale dhe çrregullimeve të gjumit, veçanërisht tek të rinjtë dhe punëtorët dixhitalë.
Mesazhi i studimit nuk është të demonizojë rrjetet sociale, por të promovojë një përdorim më të vetëdijshëm.
Të marrësh një javë pushim nga mediat sociale nuk do të thotë të izolohesh nga bota (a duhet ta specifikojmë vërtet këtë?), por përkundrazi të rivendosësh një marrëdhënie më të shëndetshme me teknologjinë dhe njerëzit përreth nesh.
Është një eksperiment i arritshëm dhe padyshim i rekomanduar për të gjithë, pa kosto dhe me përfitime të dokumentuara.
Në një epokë ku shëndeti mendor më në fund ka hyrë në debatin publik, ky studim na tregon se për t’u ndjerë më mirë, e tëra çfarë duhet të bëni është të fikni ekranin dhe ta ndizni përsëri trurin.
Të dhënat janë të qarta: edhe një shkëputje e shkurtër, si një javë, ka një ndikim pozitiv në mirëqenien psikologjike. Të shohësh do të thotë të besosh.