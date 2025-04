Një lojtar i ri në botën e veturave, mësohet edhe kur do të arrijë SUV-i i tyre i parë

Një tjetër lojtar i ri po hyn në tregun e vetura elektrike – marka britanike Perseus ka konfirmuar zyrtarisht planet për të lansuar një SUV kompakt në 2027.

Marka u themelua nga Mohamed Jehia el Bakali, dhe kompania tashmë ka krijuar partneritete me prodhuesit dhe furnitorët për të realizuar vizionin e saj.

Gjithashtu, Perseus ka punësuar një sërë drejtuesish me përvojë nga JLR, Lotus, Bentley dhe Ineos, gjë që konfirmon më tej seriozitetin e planeve të saj.

Emri Perseus vjen nga mitologjia greke – Perseus ishte një vrasës i përbindëshave dhe djali i Zeusit, dhe është e qartë se marka dëshiron të prezantohet si një lojtar i fortë dhe inovativ në treg.

Modeli i parë Perseus do të bazohet në një platformë tashmë ekzistuese për vetura elektrike nga një prej prodhuesve të themeluar, e cila është konfirmuar zyrtarisht.

“Perseus tashmë ka marrëveshje kornizë me një grup evropian OEM për të licencuar platformën e avancuar të veturave elektrike, si dhe me një shtëpi udhëheqëse italiane të projektimit që do të sigurojë që dizajni dhe inxhinieria të përmbushin standardet më të larta”, tha themeluesi el Bakali.

Për momentin, opsionet përfshijnë arkitekturën MEB të Volkswagen dhe platformat STLA të Stellantis, por nuk specifikohet se në cilën do të mbështetet Perseus.

Përveç teknologjisë së baterisë dhe makinës, marka thekson gjithashtu bashkëpunimin me liderët botërorë në zhvillimin e ndërfaqeve njeri-makinë (HMI), inteligjencën artificiale dhe teknologjinë e softuerit të automobilave. Qëllimi është që teknologjia e brendshme e automjetit të jetë në nivelin më të lartë.

Më shumë detaje rreth modelit të parë të markës Perseus do të dihen në muajt në vijim, por më shumë konkurrencë në tregun e makinave elektrike sigurisht që është e mirëseardhur.