Një lojtar izraelit akuzohet se pështyu ndaj anëtarit të stafit irlandez gjatë ndeshjes së tensionuar Irlandë-Izrael

Një anëtar i stafit të kombëtares së futbollit të Irlandës pretendon se një lojtar izraelit e pështyu gjatë ndeshjes së tensionuar të Ligës së Kombeve të dielën ndërsa tensionet politike që rrethonin ndeshjen u shfaqën edhe në fushë, transmeton Anadolu.
Përgjegjësi i përgatitjes fizike të kombëtares së Irlandës, Damien Doyle bëri pretendimin teksa lojtarët dhe stafet po drejtoheshin drejt tunelit në pushimin e pjesës së parë, gjatë barazimit 1-1 në stadiumin TSC Arena në Baçka Topolla të Serbisë, sipas “The Irish Times”.
Trajneri i Irlandës, Heimir Hallgrimsson tha se incidenti do të shqyrtohet nga një komision disiplinor. “Ndjeva se ata po përpiqeshin të na frikësonin që nga fillimi i ndeshjes”, tha ai, sipas “The Irish Times”, duke shtuar se u dha meritë lojtarëve të tij që ruajtën qetësinë.
Trajneri i Izraelit, Ran Ben-Shimon tha se ai tashmë ishte larguar drejt dhomës së zhveshjes dhe nuk e kishte parë se çfarë kishte ndodhur ndërsa Federata Izraelite e Futbollit refuzoi të komentojë. Incidenti i shtoi tensionet në një ndeshje tashmë të ngarkuar mes dy ekipeve, e cila u zhvillua pa praninë e tifozëve pasi Federata Irlandeze e Futbollit e zhvendosi ndeshjen në një fushë neutrale në Serbi, duke iu referuar vështirësive operacionale.
Lojtarët irlandezë mbanin shirita të zinj në krahë dhe ulën kokën gjatë himnit kombëtar të Izraelit. Ata refuzuan sërish shtrëngimin tradicional të duarve para ndeshjes. Në fushë, Troy Parrott i dha epërsinë Irlandës nga pika e bardhë në minutën e 39-të, para se kapiteni i Izraelit, Dor Peretz të barazonte pak pas fillimit të pjesës së dytë.
Izraeli goditi shtyllën dy herë në pjesën e dytë, por asnjëra skuadër nuk arriti të shënonte golin e fitores. Barazimi e la Irlandën në vendin e tretë në Grupin B3 të Ligës së Kombeve me pesë pikë ndërsa Izraeli mbeti në vendin e fundit me dy pikë.
Ndeshja pasoi fitoren 3-0 të Irlandës ndaj Izraelit në Hungari më 27 shtator.
Dy ndeshjet tërhoqën vëmendje të madhe politike në Irlandë për shkak të luftës së Izraelit në Gaza, e cila është cilësuar si gjenocid ndërsa pati thirrje që Federata Irlandeze e Futbollit t’i bojkotonte ndeshjet. Federata vazhdoi me zhvillimin e ndeshjeve pasi paralajmëroi se tërheqja mund të sillte sanksione nga UEFA.