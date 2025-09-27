“Një mëngjes i përgjakshëm”: Sulmet ajrore izraelite godasin Gazën, 38 të vrarë

Të paktën 38 palestinezë janë vrarë që nga agimi i së shtunës nga ushtria izraelite, përfshirë 25 persona vetëm në qytetin e Gazës, sipas burimeve spitalore.
Ndërtesat rezidenciale vazhdojnë të shkatërrohen ndërsa Izraeli vijon planin për të marrë nën kontroll qytetin më të madh të enklavës.
Imazhet satelitore të analizuar nga Al Jazeera tregojnë automjetet e ushtrisë izraelite duke rrethuar qytetin e Gazës nga të gjitha drejtimet. Banorët palestinezë, përfshirë fëmijë, dalin nga vendet e sulmeve ndërsa bombardimet ajrore vazhdojnë. /mesazhi