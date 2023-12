Një muaj nga vrasja e Liridona Ademajt, vëllai del me një reagim publik

Një muaj pas vrasjes së Liridona Ademajt ka reaguar përsëri vëllai i saj, Leonardi, i cili tha se ky vit për ta është vit i kobshëm dhe se vetëm shpresa prej drejtësi i mbanë gjallë.

Ademaj përmes një postimi në Facebook ka falënderuar të gjitha mediat dhe organet e drejtësisë të cilët po kontribojnë në zbardhjen e ngjarjes tragjike.

“Ka kaluar një muaj që kur se është vrarë Liridona jonë. Kishim shumë plane bashkë… Këto ditë i gjetem në shtëpi ballonat që i pati ble me ia festu djalit ditëlindjen. Do t’i ruajmë ashtu siç e ruajmë çdo kujtim. Viti 2023 do të mbetet për ne vit i kobshëm që na e mori Liridonën dhe vetëm shpresa për drejtësi po na mban gjallë. Duam t’i falënderojmë të gjithë mediat, shoqërinë civile, hetuesit, prokurorët që janë duke kontribuar në informim dhe në zbardhjen e këtij krimi.

Ka pasur raste kur jemi lënduar rëndë nga diskutimet dhe raportimet që janë bërë rreth rastit, me informacione të pasakta. Ne shpresojmë që rastet e Liridonës dhe grave tjera të vrara të trajtohen me ndjeshmëri dhe kujdes më të madh. Ne do të vazhdojmë të avokojmë për drejtësi për Liridonën”, ka shkruar ai.

Ndryshe, Liridona u vra me armë zjarri në rrugën “Dalip Alshiqi” në Prishtinë.

Lidhur me vrasjen e Liridona Ademajt deri tani janë arrestuar katër persona, në mesin e tyre është edhe bashkëshorti i saj, Naim Murseli.