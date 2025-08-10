Një numër i limituar i kamionëve me ndihma hyjnë në Gaza përmes kalimit kufitar Rafah

Një numër i kufizuar kamionësh ndihmash që transportonin furnizime mjekësore dhe karburant për spitalet hynë sot në Gaza përmes kalimit kufitar Rafah nga Egjipti.
Pas kalimit nga Egjipti, kamionët u mbajtën në kalimin kufitar Kerem Shalom në anën izraelite për kontrolle sigurie para se të hynin në enklavë.
Izraeli po përballet me zemërim në rritje për shkak të luftës shkatërruese në Gaza, ku më shumë se 61.000 persona janë vrarë që nga tetori i vitit 2023. Fushata ushtarake ka shkatërruar enklavën dhe e ka çuar atë në prag të urisë së përgjithshme.
Në nëntor të kaluar, Gjykata Penale Ndërkombëtare lëshoi urdhra arresti për kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe ish-ministrin e tij të mbrojtjes Yoav Gallant për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit në Gaza.
Izraeli përballet gjithashtu me një padi për gjenocid në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë lidhur me luftën në enklavën palestineze.