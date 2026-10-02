Një palestinez i vrarë dhe 4 të plagosur nga sulmet izraelite në Gaza, pavarësisht armëpushimit

Një palestinez u vra dhe katër të tjerë, përfshirë një fëmijë, u plagosën në sulmet izraelite në të gjithë Rripin e Gazës që nga orët e para të së premtes, mes shkeljeve të vazhdueshme izraelite të armëpushimit që hyri në fuqi më 10 tetor 2025, raporton Anadolu.
Në sulmin e fundit, një burim mjekësor tha për Agjencinë Anadolu se Ibrahim Munir al-Masri u vra dhe një palestinez tjetër u plagos në një sulm izraelit ndaj një grupi njerëzish pranë kryqëzimit Ansar, në jugperëndim të qytetit të Gazës.
Më herët, tre palestinezë, përfshirë një vajzë dhe një grua të moshuar, u plagosën nga të shtënat e ushtrisë izraelite ndaj rrugës 5 në zonën Al-Mawasi dhe pranë qytetit Hamad, në veriperëndim të Khan Younisit në jug të Rripit të Gazës, tha burimi.
Dëshmitarët i thanë Anadolu se automjetet ushtarake izraelite hapën zjarr të dendur ndaj zonave të banuara dhe tendave ku strehohen palestinezë të zhvendosur në veri, lindje dhe jug të Khan Younisit.
Anijet luftarake izraelite hapën gjithashtu zjarr në brigjet e Khan Younisit.
Në orët e para të së premtes, burime lokale thanë se ushtria izraelite kreu një operacion të gjerë prishjesh, duke shkatërruar shtëpi dhe ndërtesa në zonat nën kontrollin e saj në lagjen Al-Tuffah, në lindje të qytetit të Gazës.
Në Gazën qendrore, artileria izraelite goditi zonat lindore të Deir al-Balahut dhe kampin e refugjatëve Al-Maghazi, ndërsa u raportuan të shtëna me armë në zonën përreth.
Shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit kanë vrarë 1.439 palestinezë dhe kanë plagosur 5.052 të tjerë deri të enjten, sipas Ministrisë së Shëndetësisë së Gazës.
Që nga 8 tetori 2023, Izraeli ka vrarë më shumë se 74.000 palestinezë dhe ka plagosur mbi 175.000 të tjerë në Rripin e Gazës, sipas shifrave palestineze, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së enklavës është shkatërruar.