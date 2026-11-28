Një palestinez u vra dhe dy të tjerë, përfshirë një 13-vjeçar, u plagosën të shtunën nga sulmet izraelite në Rripin e Gazës.
Viktimat u regjistruan në vazhdën e shkeljeve të vazhdueshme nga ushtria izraelite të marrëveshjes së armëpushimit, e cila është në fuqi që nga 10 tetori 2025.
Një palestinez, Ahmed Sihyoun, u vra dhe një tjetër person u plagos në një sulm izraelit pranë Stadiumit të Palestinës, në pjesën perëndimore të qytetit të Gazës, tha për Anadolu një burim mjekësor në Spitalin Al-Shifa.
Burime lokale thanë gjithashtu se një dron izraelit goditi me të paktën një raketë oborrin e një shtëpie pranë Stadiumit të Palestinës.
Më herët gjatë ditës, një burim mjekësor në Spitalin Nasser, në qytetin jugor Khan Younis, tha për Anadolu se një djalë 13-vjeçar pësoi plagë të moderuara në bark pasi u qëllua nga forcat izraelite pranë rrethrrotullimit Abu Hamid.
Burime lokale shtuan se automjetet ushtarake izraelite hapën zjarr të dendur drejt shtëpive të banorëve dhe tendave ku strehohen palestinezët e zhvendosur në pjesët qendrore dhe jugore të Khan Younisit.
Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, shkeljet izraelite të marrëveshjes së armëpushimit kanë shkaktuar vdekjen e 1.705 palestinezëve dhe plagosjen e 6.163 të tjerëve që nga hyrja e saj në fuqi deri të enjten.
Lufta gjenocidale e Izraelit në Gaza, e nisur në tetor 2023, ka shkaktuar vdekjen e rreth 75.000 palestinezëve dhe plagosjen e më shumë se 176.000 të tjerëve, shumica gra dhe fëmijë, ndërsa rreth 90 për qind e infrastrukturës së enklavës është shkatërruar.