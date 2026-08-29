Një palestinez vritet dhe një tjetër plagoset nga një sulm izraelit në Khan Younis

Një palestinez është vrarë dhe një tjetër është plagosur të shtunën në mbrëmje si pasojë e një sulmi ajror izraelit ndaj një grupi qytetarësh në lagjen al-Amal, në perëndim të Khan Younisit, në jug të Rripit të Gazës.
Sipas agjencisë palestineze Wafa, sulmi u krye nga avionët izraelitë.
Që nga hyrja në fuqi e marrëveshjes së armëpushimit në Gaza, më 11 tetor 2025, rreth 1,313 palestinezë janë vrarë dhe më shumë se 4,361 janë plagosur, ndërsa 815 trupa janë nxjerrë nga rrënojat.
Që nga fillimi i ofensivës izraelite në Gaza, më 7 tetor 2023, numri i palestinezëve të vrarë ka arritur në 73,449, ndërsa 174,472 të tjerë janë plagosur.
Sipas raportimeve, rreth 90 për qind e infrastrukturës civile në Rripin e Gazës është dëmtuar ose shkatërruar, ndërsa Kombet e Bashkuara e kanë vlerësuar koston e rindërtimit në rreth 70 miliardë dollarë. /mesazhi