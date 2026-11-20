Një palestinez është vrarë dhe një tjetër është plagosur, pasi një rojë e një vendbanimi të paligjshëm izraelit hapi zjarr pranë fshatit Dura al-Qara, në verilindje të Ramallahut, në Bregun Perëndimor të pushtuar, transmeton Anadolu.
Radioja zyrtare ‘Voice of Palestine’ njoftoi se Autoriteti i Përgjithshëm Palestinez për Çështjet Civile e kishte informuar Ministrinë e Shëndetësisë se Hamza Masoud Salim Abdo (42 vjeç) ishte vrarë nga të shtënat e forcave izraelite dhe se këto të fundit po mbanin trupin e tij.
Më herët, agjencia zyrtare palestineze e lajmeve WAFA raportoi se një rojë e një vendbanimi të paligjshëm izraelit kishte qëlluar dhe plagosur dy palestinezë pranë Dura al-Qaras.
Më pas, forcat izraelite i ndaluan të dy burrat, gjendja shëndetësore e të cilëve fillimisht ishte e panjohur.
Nuk ka informacione të menjëhershme për gjendjen e palestinezit të dytë apo për rrethanat në të cilat ndodhën të shtënat.
Incidenti ndodhi në një kohë kur po shtohen sulmet e forcave izraelite dhe kolonëve të paligjshëm kundër palestinezëve dhe pronave të tyre në të gjithë Bregun Perëndimor të pushtuar, përfshirë edhe Kudsin Lindor.
Sipas Komisionit Palestinez për Kolonizimin dhe Rezistencën ndaj Murit, forcat izraelite dhe kolonët e paligjshëm kryen më shumë se 3.133 sulme kundër palestinezëve dhe pronave të tyre vetëm gjatë muajit tetor.
Komisioni tha se kolonët e paligjshëm ishin përgjegjës për 1.369 prej këtyre sulmeve, shumica e të cilave u përqendruan në rajonet e Ramallahut, Nablusit dhe Hebronit.
Incidentet përfshinin të shtëna me armë zjarri, sulme fizike ndaj palestinezëve dhe sulme kundër shtëpive, pronave dhe tokave bujqësore, krahas bastisjeve dhe arrestimeve të kryera nga ushtria izraelite në të gjithë territorin.