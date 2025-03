Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit deri në këtë syfyr në Palestinë

Ushtria izraelite vazhdoi sulmin e saj të ripërtërirë në Gaza në ditën e 12-të, duke vrarë të paktën 24 njerëz në sulmet në të gjithë Rripin të premten, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës.



Vazhdojnë kërkimet për nëntë punonjës të Shoqatës së Gjysmëhënës së Kuqe Palestineze, të cilët u zhdukën të dielën pasi u përballën me forcat izraelite në Gazën jugore, me grupin humanitar që mohoi gjetjen e trupave të tyre.



Shefi i agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) Philippe Lazzarini ka paralajmëruar se asnjë ndihmë nuk ka hyrë në Gaza për më shumë se tre javë – periudha më e gjatë që nga fillimi i luftës – pasi forcat izraelite vazhdojnë të bllokojnë pikat jetike të kufirit.



Ushtria izraelite ka nisur sërish sulmet në Liban, këtë herë duke synuar kryeqytetin Bejrut për herë të parë që nga hyrja në fuqi e armëpushimit me Hezbollahun në nëntor.



Forcat amerikane kanë bombarduar më shumë se 40 lokacione në pjesët e kontrolluara nga Houthit të Jemenit – përfshirë kryeqytetin Sanaa – duke vrarë të paktën një person, sipas mediave lokale. /mesazhi

