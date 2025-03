Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit këtë natë në Palestinë

Në një raport të ri, ekspertët e OKB-së akuzuan Izraelin për kryerjen e “akteve gjenocidale” duke shkatërruar sistematikisht objektet e kujdesit shëndetësor të grave dhe duke përdorur dhunën seksuale si një strategji lufte gjatë luftës në Gaza.



Hamasi tha se raporti konfirmoi realitetin mbi bazën se Izraeli ka kryer “gjenocid” në Gaza. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu i quajti gjetjet “absurde”.



Shkeljet e përsëritura nga Izraeli të armëpushimit të brishtë në Gaza vazhduan, duke përfshirë një sulm me dron në veri të Beit Hanoon, i cili vrau një fëmijë dhe plagosi nënën e tij. Një tjetër fëmijë u vra në një sulm me dron në qytetin e Gazës aty pranë.



Zëdhënësi i Hamasit, Hazem Qassem, ka hedhur poshtë alternativat ndaj kornizës aktuale të armëpushimit në Gaza – duke përfshirë një zgjatje 60-ditore të propozuar nga SHBA – duke thënë se grupi mbetet i përkushtuar ndaj “ajo që tashmë është rënë dakord”.



Zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, tha se Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) ka verifikuar 54 “sulme në qendrat shëndetësore në Bregun Perëndimor, duke përfshirë katër vdekje dhe nëntë lëndime” që nga janari.



Avionët luftarakë izraelitë kryen një bombardim rreth fshatit Jennata në Luginën Bekaa të Libanit pranë kufirit sirian, në shkeljen e fundit të armëpushimit të tij me Hezbollahun.

Share this: Facebook

X