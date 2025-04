Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë këtë mëngjes

Forcat izraelite kanë vrarë të paktën 59 palestinezë në Gaza që nga orët e para të mëngjesit dhe kanë zhvendosur më shumë se 400,000 njerëz që nga përfundimi i armëpushimit më 18 mars.



Presidenti amerikan Donald Trump pret në Shtëpinë e Bardhë kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu dhe thotë se do të dëshironte ta shihte luftën të ndalonte dhe se ajo do të ndodhte “në një të ardhme jo shumë të largët”. Dyshja diskutojnë gjithashtu planin e Trump për të zhvendosur me forcë të gjithë popullsinë e Gazës.



Krerët e gjashtë agjencive të Kombeve të Bashkuara kanë bërë thirrje për një rinovim urgjent të armëpushimit në Gaza, duke thënë se bota është duke parë akte lufte “që tregojnë një shpërfillje të plotë për jetën njerëzore”.



Palestinezët në të gjithë Jerusalemin Lindor të pushtuar dhe Bregun Perëndimor të pushtuar kanë mbajtur një grevë të përgjithshme në solidaritet me Gazën, duke mbyllur dyqanet, bizneset dhe zyrat qeveritare në shenjë proteste kundër vrasjeve masive të Izraelit.



Udhëheqësit e Egjiptit, Francës dhe Jordanisë janë takuar në kryeqytetin egjiptian, Kajro, për të diskutuar armëpushimin në Gaza dhe lirimin e robërve izraelitë të mbajtur atje.



Huthët e Jemenit pretendojnë një sulm ndaj anijeve luftarake izraelite dhe amerikane në Detin e Kuq, ndërsa forcat e Shteteve të Bashkuara vazhdojnë sulmet pothuajse çdo ditë në vendin e varfër.

