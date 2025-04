Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë këtë mëngjes

Të paktën 35 palestinezë janë vrarë, 55 janë plagosur dhe 80 janë të zhdukur pas një serie sulmesh të fuqishme ajrore izraelite në lagjen Shujayea në qytetin verior të Gazës.



Spitalet janë të mbingarkuar dhe u mungojnë furnizimet kritike në të gjithë Gazën mes bllokadës së Izraelit në enklavën palestineze, e cila po i afrohet 40 ditëve.



Një zëdhënës i Zyrës së OKB-së për Koordinimin e Çështjeve Humanitare në Gaza ka thënë për Al Jazeera se shërbimet e ndihmës tani janë pothuajse inekzistente në enklavën palestineze.



Ministri izraelit i Mbrojtjes, Israel Katz, ka thënë se ushtria po pushton “zona të mëdha” të Gazës dhe do të mbajë kontrollin e një zone kyçe mbrojtëse pranë kufirit me Egjiptin.



Presidenti francez Emmanuel Macron ka thënë se Franca mund të njohë një shtet palestinez që në qershor. Ministri i Jashtëm i Izraelit, Gideon Saar, ka thënë se masa do të ishte një “çmim për terrorin dhe një nxitje për Hamasin”.



Avionët luftarakë izraelitë filluan një sulm në Liban dhe fluturuan në lartësi të ulëta nëpër pjesët jugore të vendit, me një avion që u rrëzua në territorin libanez për shkak të një mosfunksionimi.



Sulmi i ushtrisë amerikane në Jemen ka vazhduar, me avionët e saj luftarakë që sulmuan kryeqytetin Sanaa, duke vrarë të paktën tre civilë, sipas Ministrisë së Shëndetësisë të drejtuar nga Houthi.

