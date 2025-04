Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë këtë mëngjes

Sulmet izraelite në të gjithë Gazën vranë të paktën 32 palestinezë të enjten, thanë burimet mjekësore për Al Jazeera, me të paktën 15 njerëz të vrarë në sulmet ndaj tendave që strehonin njerëz të zhvendosur.



Shefi i Hamasit në Gaza, Khalil al-Hayya, ka thënë se grupi është gati të lirojë të gjithë robërit brenda një marrëveshjeje armëpushimi që do ta bënte Izraelin t’i jepte fund luftës dhe të tërhiqte trupat e tij nga enklava.



Ministri izraelit i financave Bezalel Smotrich ka thënë se Izraeli nuk do ta ndalë luftën përpara se të arrijë “fitoren e plotë”, pasi ai bëri thirrje për “daljen vullnetare dhe rehabilitimin e banorëve të Gazës në një vend tjetër”.



Sistemi humanitar në Gaza po “përballet me kolapsin total” për shkak të bllokadës shtatë javore të Izraelit ndaj ndihmave dhe furnizimeve, kanë paralajmëruar krerët e 12 organizatave kryesore të ndihmës.



Ushtria izraelite ka qëlluar dhe vrarë dy palestinezë dhe ka plagosur një të tretë, duke pretenduar se treshja “hodhi gurë drejt automjeteve në autostradë” në Bregun Perëndimor të pushtuar.



Sulmi i ushtrisë amerikane në zonat e kontrolluara nga Houthi të Jemenit ka vazhduar, duke përfshirë një sulm në portin Ras Isa në provincën Hodeidah, i cili ka vrarë 17 njerëz, sipas mediave të lidhura me Houthi.

