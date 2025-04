Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë këtë mëngjes

Bombardimet e pamëshirshme të Izraelit ndaj Gazës vazhdojnë, duke vrarë të paktën 32 palestinezë të martën, përfshirë shtatë persona nga një familje në qytetin e Gazës.



Bombardimi i fundit i Izraelit në Gaza, ishte një sulm në një shkollë të kthyer në strehimore në qytetin e Gazës e që shkaktoi një zjarr që vrau të paktën 10 njerëz. Viktimat përfshijnë një fëmijë që u dogj për vdekje.



Forcat izraelite sulmojnë Spitalin Pediatrik El Dorra në qytetin e Gazës dhe shkatërrojnë pajisje të rënda në kampin e refugjatëve Jabalia, duke përfshirë buldozerët e përdorur për të pastruar rrënojat dhe për të shpëtuar njerëzit e bllokuar nga bombardimet.



Ministria e Shëndetësisë e Gazës thotë se një fushatë vaksinimi ndaj poliomielitit e mbështetur nga OKB-ja, e destinuar për më shumë se 600,000 fëmijë ishte pezulluar për shkak të bllokadës së vazhdueshme të Izraelit.



OKB-ja emëron një aktivist britanik për të drejtat e njeriut për të kryer një rishikim strategjik të agjencisë së OKB-së për refugjatët palestinezë (UNRWA) për të vlerësuar ndikimin e saj pas ndalimit të Izraelit kundër organizatës.



Kryeministri i Katarit Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani thotë se Doha është ende duke punuar me ndërmjetësit për t’i dhënë fund luftës në Gaza, por thotë se sjellja e fundit e Izraelit ka treguar se “nuk është i interesuar” për paqen.



Qeveria izraelite ka fshirë një postim në rrjetet sociale që ofronte ngushëllime për vdekjen e Papa Françeskut, me një gazetë izraelite që e lidh vendimin me kritikën e Papës së ndjerë për luftën në Gaza.

هكذا يُحرَق أطفالنا وهم نيام في خيام النازحين… لا مناطق آمنة، ولا ناجين من هذه الإبادة الجماعية.

تتعرض مدينة غزة وشمالها منذ ساعات لقصف عنيف بالأحزمة النارية والقذائف المدفعية الإسرائيلية. pic.twitter.com/BdTdk5W1hp — أنس الشريف Anas Al-Sharif (@AnasAlSharif0) April 23, 2025