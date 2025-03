Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë këtë mëngjes

Presidenti amerikan Donald Trump lëshon një “paralajmërim të fundit” për Hamasin dhe kërcënon palestinezët në Gaza me vdekje nëse vazhdojnë të mbajnë robër izraelitë.



Kërcënimet e tij vijnë pasi zyrtarët amerikanë konfirmuan se po zhvillojnë bisedime të drejtpërdrejta me Hamasin për lirimin e robërve me nënshtetësi amerikane.



Palestinezët në Gaza bëjnë thirrje për ndihmë pasi bllokada e Izraelit ndaj ndihmës shkakton mungesa ushqimore dhe çmime të larta gjatë muajit të agjërimit mysliman të Ramazanit.



Pesë anëtarët evropianë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara i bëjnë thirrje Izraelit të lejojë ndihmën humanitare në Rripin e Gazës “menjëherë” dhe bënë thirrje për një armëpushim të përhershëm në territorin palestinez.



Forcat izraelite qëlluan në kokë një vajzë nëntëvjeçare në Bregun Perëndimor të pushtuar dhe shkatërruan më shumë shtëpi në kampin e refugjatëve Nur Shams, duke lënë të pastrehë dhjetëra familje.



Shefi i ri ushtarak izraelit Eyal Zamir u zotua të shtyjë drejt “fitores” në Gaza dhe të kthejë shpejt të gjithë robërit e mbajtur nga Hamasi.

