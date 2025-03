Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë këtë mëngjes

Uria përhapet në Khan Younis ndërsa Izraeli vazhdon bllokadën



Ministri i Energjisë i Izraelit, Eli Cohen, urdhëroi ndalimin e menjëhershëm të transferimit të energjisë elektrike në Rripin e Gazës, në një lëvizje që shihet gjerësisht si një përpjekje për t’i bërë presion Hamasit që të pranojë një zgjatje të fazës së parë të marrëveshjes së armëpushimit.



Hamasi dënoi veprimin e Izraelit, i cili kërcënon fabrikën e vetme të destinacionit të Gazës, duke e quajtur atë “shantazh të lirë dhe të papranueshëm” dhe një shkelje të ligjit ndërkombëtar.



Izraeli do të dërgojë negociatorë në kryeqytetin e Katarit, Doha, të hënën për të rifilluar bisedimet mbi shkëmbimin e robërve dhe marrëveshjen e armëpushimit.



Forcat izraelite kryen një sulm me dron në lagjen Shujayea të qytetit të Gazës, duke vrarë të paktën dy palestinezë.



I dërguari i presidentit amerikan Donald Trump për robërit, Adam Boehler, tha se takimet ballë për ballë me Hamasin për lirimin e izraelitëve kanë qenë “shumë të dobishme” dhe se Hamasi ka sugjeruar një armëpushim pesë deri në 10-vjeçar në të cilin “do të dorëzonte të gjitha armët”.



Autoritetet amerikane të imigracionit arrestuan një student të diplomuar, i cili luajti një rol të rëndësishëm në protestat pro-palestineze të vitit të kaluar në Universitetin Columbia të Nju Jorkut dhe thanë se rezidenca e tij e përhershme në vend do të revokohej, sipas avokatit të tij.

Share this: Facebook

X