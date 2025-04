Një përmbledhje e zhvillimeve të fundit në Palestinë këtë pasdite

Kombet e Bashkuara kanë dënuar numrin e sulmeve të vazhdueshme izraelite në të gjithë Gazën ndaj civilëve, duke gjetur se “një përqindje e madhe e viktimave janë fëmijë dhe gra”.



Qindra oficerë rezervë në pension dhe aktualë nga Njësia e Inteligjencës 8200 e Izraelit janë bashkuar me kolegët e Forcave Ajrore për t’i bërë thirrje qeverisë izraelite që t’i japë fund luftës në Gaza.



Ushtria izraelite thotë se “thelloi aktivitetin tokësor” në “Korridorin Morag”, i cili ndan Rripin e Gazës midis Khan Younis dhe Rafah, dhe vrau disa luftëtarë palestinezë mbi dhe nën tokë.



Ushtria lëshoi ​​gjithashtu një paralajmërim për banorët e rrethit Shujayea dhe të paktën pesë zona të tjera në lindje të qytetit të Gazës, duke i urdhëruar ata të zhvendosen në perëndim.



Izraeli dhe Egjipti thuhet se kanë shkëmbyer draft dokumente mbi një marrëveshje armëpushimi për robërit.



Mjekët pa Kufij kanë paralajmëruar se palestinezët po përballen me një “vdekje të ngadaltë” me mungesë të ushqimit dhe ujit që çon në humbje peshe dhe probleme mjekësore.

